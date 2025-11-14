Es tendencia:
“Renuncie”: Honduras ante una decisión inesperada con Reinaldo Rueda antes de medirse a Costa Rica

Luego de la derrota ante Nicaragua, las horas de Reinaldo Rueda en la selección de Honduras parecen estar contadas.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda es uno de los personajes más criticados en Honduras.
Uno de los máximos responsables de la derrota de la selección de Honduras fue Reinaldo Rueda. El colombiano no supo que hacer y varios jugadores sufrieron de sus decisiones en la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf.

La H está al borde del abismo, aunque sigue dependiendo de ella misma, pero el único detalle negativo es que cierran en Costa Rica este martes 18 de noviembre.

Honduras llegará obligada a ganar en suelo tico, donde solo ha triunfado en dos ocasiones en los últimos 35 años. Todo luce imposible.

Le piden a Reinaldo Rueda que renuncie

Tras la bochornosa presentación, muchos ha pedido la cabeza de Reinaldo Rueda, aficionados, prensa y también un ex futbolista de Motagua y Olimpia como José Escalante.

“Algo anda mal. (Romell) Quioto jugó en tres posiciones en el tiempo de juego. Luis Palma también lo pusieron en tres posiciones. Delanteros nueve tuvimos a tres diferentes (fueron cuatro) en 90 minutos. Rueda tenga dignidad y renuncie hoy”.

Esa fue la petición que le hizo Escalante a Reinaldo Rueda que ya solo le resta un partido a su vínculo con Honduras.

El colombiano, de quedar eliminado, no será más entrenador de la Bicolor, ya que su misión es clasificar al Mundial para vivir su último gran torneo.

La FFH no tomará una decisión abrupta en estos momentos y se jugará el boleto en Costa Rica el martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

