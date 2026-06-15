En qué estadio juega Bélgica vs. Egipto: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Bélgica y Egipto abrirán el Grupo G del Mundial 2026 en uno de los estadios más reconocidos del noroeste de Estados Unidos.

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido aparece como uno de los cruces más atractivos del día, con dos selecciones que llegan con figuras de peso y la obligación de empezar fuerte en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

El escenario será Seattle, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el Lumen Field, Bélgica buscará imponer su jerarquía desde el debut, mientras que Egipto intentará dar un golpe importante con Mohamed Salah como gran bandera.

ver también Bélgica vs. Egipto EN VIVO – minuto a minuto del partido por el Grupo G del Mundial 2026

En qué ciudad juegan Bélgica vs. Egipto

El partido entre Bélgica y Egipto se jugará en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Bélgica y Egipto se enfrentan en Seattle (Getty Images).

En qué estadio juegan Bélgica vs. Egipto

El encuentro se disputará en el Lumen Field, uno de los estadios más reconocidos del noroeste de Estados Unidos. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como Seattle Stadium.

El Lumen Field, renombrado como Seattle Stadium por la FIFA (Getty Images).

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El recinto es conocido por su ambiente fuerte y por una acústica que suele convertirlo en uno de los estadios más ruidosos del país. Para un partido mundialista, ese factor puede aportar un marco especial, sobre todo en un debut con figuras como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Mohamed Salah. Su capacidad para grandes eventos se ubica cerca de los 72.000 espectadores.

Cómo estará el clima para Bélgica vs. Egipto

El partido se jugará en horario diurno en Seattle y el pronóstico marca una jornada cálida para la ciudad. Durante la franja del encuentro, se esperan condiciones de cielo parcialmente soleado y temperaturas cercanas a los 30°C.

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ver también Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

A diferencia de otras sedes con techo cerrado o retráctil, el Lumen Field es un estadio abierto, por lo que el clima puede tener un impacto más directo en el desarrollo del partido.

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Datos de Bélgica vs. Egipto

Partido: Bélgica vs. Egipto

Bélgica vs. Egipto Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo G

Grupo G Fecha: lunes 15 de junio

lunes 15 de junio Ciudad: Seattle, Washington

Seattle, Washington Estadio: Lumen Field / Seattle Stadium

Lumen Field / Seattle Stadium Capacidad estimada: entre 68.740 y 72.000 espectadores, según configuración

entre 68.740 y 72.000 espectadores, según configuración Árbitro: Ramon Abatti

Ramon Abatti Clima estimado: parcialmente soleado, cerca de 30°C