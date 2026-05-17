Olimpia se olvida de Facundo Queiróz y ya cerró a su reemplazo que viene del equipo menos pensado

Olimpia ha dado su primer paso para fichar para el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y Copa Centroamericana.

Olimpia no pierde el tiempo. Tras quedar fuera del torneo Clausura 2026, la directiva alba ya trabaja en el futuro y tiene prácticamente cerrado a su primer fichaje para la próxima temporada: el destacado defensa central Cristian Nahún Canales.

El zaguero zurdo de 19 años llegará a la Cueva como agente libre tras finalizar su contrato con el Real España. Los reportes de la prensa local aseguran que el acuerdo está pactado para que el futbolista se vista de blanco muy pronto.

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El reemplazo ideal en la defensa

Canales llega con la misión de ocupar la vacante que deja el uruguayo Facundo Queiróz, quien no continuará en la institución merengue tras vencerse su contrato. El perfil del joven hondureño encaja perfecto en los planes del cuerpo técnico.

El originario de Santa Cruz de Yojoa viene de ser una pieza fundamental para que el Choloma lograra salvar la categoría. Durante el Clausura 2026, el central disputó 16 partidos, demostrando una madurez increíble e incluso aportando con goles y asistencias.

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A pesar de su corta edad, Cristian ya sabe lo que es vestir la camiseta nacional en categorías menores. Su gran nivel en la Liga de Ascenso llamó tanto la atención que el técnico Reinaldo Rueda lo convocó a un microciclo de la Selección de Honduras.

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Canales es un defensa técnico con el balón, imponente al corte y con una gran salida por la banda izquierda, cualidades que formó desde sus inicios en el Brasilia de Río Lindo.

Para el juvenil, llegar al Olimpia representa una vitrina enorme. Además de pelear por títulos locales, tendrá la oportunidad de jugar la Copa Centroamericana y buscar dar el salto al extranjero.

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En resumen

Olimpia tiene acordado el fichaje de Cristian Canales procedente del Choloma. Llega como agente libre.

Eduardo Espinel quiere cubrir la baja de Facundo Queiróz con este joven defensor de 19 años.

Es el primer fichaje que Olimpia tiene acordado tras el fracaso de no quedar campeón en el Clausura 2026.