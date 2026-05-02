Tres fichajes y renovó a Clinton Bennett: los refuerzos que Olimpia quiere concretar para el Apertura 2026 y sacudir el mercado en Honduras

Olimpia no pierde el tiempo. Tras el anuncio de su presidente, Rafael Villeda, sobre una necesaria renovación para brillar en la Copa Centroamericana, la directiva ya puso manos a la obra. El objetivo es claro: refrescar el plantel con talento joven y ambicioso.

El nombre que encabeza la lista de deseos es Cristian Canales. El defensor central fue la gran revelación del torneo Clausura 2026, demostrando que tiene la garra necesaria para jugar en un grande.

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El fichaje que busca Olimpia para el Apertura 2026

Según informó el periodista Jafeth Moreno, las pláticas entre Olimpia y el entorno del jugador ya comenzaron. De cerrarse el trato, Canales se convertiría oficialmente en la primera alta del León para el próximo torneo, reforzando una zona clave del campo.

El joven de 19 años, originario de Santa Cruz de Yojoa, pertenecía al Real España, club que lo envió cedido al Choloma. Sin embargo, su contrato con “La Máquina” ha terminado, lo que significa que Canales tiene su futuro en sus propias manos y llegaría como agente libre al Albo.

No es solo una promesa; es una realidad. En el último semestre, Cristian fue la pieza fundamental para que el Choloma mantuviera la categoría, sumando 16 partidos en los que incluso aportó goles y asistencias.

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Con experiencia en selecciones juveniles, el fichaje de esta jóven podría cerrarse en las próximas horas. Olimpia sabe que tiene una oportunidad de oro para asegurar el futuro de su defensa.

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El equipo merengue ha puesto la mira en dos perfiles distintos para pelear la posición de lateral derecoho y es Moreno también detalla que Carlos Argueta y Samuel Pozantes son opciones para reforzar el equipo de Eduardo Espinel.

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El jugador de Olancho FC tiene contrato vigente, pero esto no sería un impedimento para el Albo. Argueta cuenta con una cláusula de salida, lo que significa que si Olimpia paga el monto establecido, podría vestirse de blanco sin necesidad de largas negociaciones entre directivas.

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Es la opción de Pozantes es más accesible en términos de papeles, ya que es agente libre. Sin embargo, la competencia será dura: es pretendido fuertemente por equipos de San Pedro Sula, por lo que Olimpia deberá actuar rápido si quiere ganarle el pulso a los clubes del norte.

Renovaron a Clinton Bennett

Mientras se buscan caras nuevas, el Rey de Copas también se asegura de mantener lo que sí funciona. La gran noticia para la afición es la renovación de Clinton Bennett.

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El zaguero, que se convirtió en la gran revelación del equipo gracias a su seguridad y entrega, firmó la semana pasada un nuevo contrato por tres años. A sus 23 años, Bennett se perfila como el pilar defensivo del Olimpia para el futuro, garantizando juventud y jerarquía en la zona baja por mucho tiempo más.

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