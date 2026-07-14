Francia no perdona a Iván Barton: el dardo de Didier Deschamps luego de ser eliminado del Mundial 2026

El DT de Francia reconoció la superioridad de España en la semifinal, pero puso en duda que el árbitro salvadoreño estuviera preparado para dirigir un partido de semejante importancia.

Francia sufrió una dolorosa eliminación del Mundial 2026 después de caer por 2-0 frente a España en Dallas. Les Bleus habían llegado al torneo como el principal candidato al título y aspiraban a disputar su tercera final consecutiva, pero fueron superados por un rival que controló el partido y consiguió la clasificación con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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El encuentro estuvo arbitrado por Iván Barton, quien consiguió llevar adelante el juego sin grandes inconvenientes, pero aun así quedó en la mira de los franceses por algunas jugadas puntuales.

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El duro mensaje de Deschamps para Iván Barton

Al terminar el partido, Didier Deschamps salió a dar la cara y aceptó que su equipo había sido inferior a España. El seleccionador francés asumió la responsabilidad por el rendimiento de sus jugadores, aunque aprovechó la conferencia de prensa para dejarle un recado al árbitro de El Salvador.

“¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, disparó el galo.

Didier Deschamps no quedó conforme con el arbitraje de Iván Barton (Getty Images).

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Más allá de sus cuestionamientos hacia Barton, el estratega de 57 años asumió la responsabilidad por la derrota ante el equipo de Luis de la Fuente con la dignidad que lo caracteriza:

“Los jugadores están devastados, pero hay que ser consecuentes, fuimos técnicamente inferiores. La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel. Jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más”, sentenció Deschamps.

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¿Cuándo juega Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Francia todavía tendrá un último compromiso en el Mundial 2026. El conjunto galo disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio a las 3:00 p.m. de Centroamérica (4:00 p.m. de Panamá) en el Miami Stadium.

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Su rival será el perdedor de la segunda semifinal, protagonizada por Argentina e Inglaterra. Les Bleus buscarán cerrar su participación con una victoria y subir al podio después de quedarse fuera de la final ante España.