Atención Costa Rica: desde Nicaragua se confirma la noticia que golpea a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf

La selección de Honduras ha recibido un duro golpe antes del encuentro contra Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Desde suelo pinolero se ha informado que la Bicolor ha tenido que soportar otro revés en un departamento donde no ha podido tener paz a lo largo de la clasificación.

¿Qué ha pasado dentro de Honduras?

Getsel Montes se ha entrenado por separado esta noche en Managua al presentar molestias físicas, hizo trabajos por aparte junto a Marcelo Santos.

Tanto Montes como Santos se perfilaban como los centrales titulares y quienes podrían terminar jugando serían Luis Vega junto a Devron García.

Deportes TVC calma un poco la alerta de Getsel y asegura que no se entrenó por un cuadro gripal y que aún tiene opciones de jugar este jueves a las 8:00 de la noche.

Ante esta situación, Reinaldo Rueda tiene que volver a improvisar en esta zona del campo, ya perdió a su dupla titular -Denil Maldonado y Julián Martínez-, ahora a -Marcelo Santos y Getsel Montes-, la opción puede ser -Luis Vega y Devron García-, o pasar a Kervin Arriaga a la zona central, aunque así como es el colombiano luce complicado.

Honduras con una victoria en Nicaragua y un empate o derrota de Costa Rica ante Haití se clasifica a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Getsel Montes no se entrenó con la selección de Honduras y así fue captado. Foto: DIEZ