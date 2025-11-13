Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Atención Costa Rica: desde Nicaragua se confirma la noticia que golpea a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf

Desde Nicaragua se ha confirmado una noticia que golpea fuerte a la selección de Honduras. Nunca pudo tener paz en ese departamento.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Honduras ha sufirdo un golpe de última hora para el encuentro ante Nicaragua.
Honduras ha sufirdo un golpe de última hora para el encuentro ante Nicaragua.

La selección de Honduras ha recibido un duro golpe antes del encuentro contra Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Desde suelo pinolero se ha informado que la Bicolor ha tenido que soportar otro revés en un departamento donde no ha podido tener paz a lo largo de la clasificación.

Toda Costa Rica consternada con lo que dijo Reinaldo Rueda sobre Paté Centeno tras humillar a Honduras con su frase

ver también

Toda Costa Rica consternada con lo que dijo Reinaldo Rueda sobre Paté Centeno tras humillar a Honduras con su frase

¿Qué ha pasado dentro de Honduras?

Getsel Montes se ha entrenado por separado esta noche en Managua al presentar molestias físicas, hizo trabajos por aparte junto a Marcelo Santos.

Tanto Montes como Santos se perfilaban como los centrales titulares y quienes podrían terminar jugando serían Luis Vega junto a Devron García.

Deportes TVC calma un poco la alerta de Getsel y asegura que no se entrenó por un cuadro gripal y que aún tiene opciones de jugar este jueves a las 8:00 de la noche.

Ante esta situación, Reinaldo Rueda tiene que volver a improvisar en esta zona del campo, ya perdió a su dupla titular -Denil Maldonado y Julián Martínez-, ahora a -Marcelo Santos y Getsel Montes-, la opción puede ser -Luis Vega y Devron García-, o pasar a Kervin Arriaga a la zona central, aunque así como es el colombiano luce complicado.

Publicidad
Toda Honduras consternada con el mazazo que recibió Kervin Arriaga desde Costa Rica camino al Mundial 2026

ver también

Toda Honduras consternada con el mazazo que recibió Kervin Arriaga desde Costa Rica camino al Mundial 2026

Honduras con una victoria en Nicaragua y un empate o derrota de Costa Rica ante Haití se clasifica a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Getsel Montes no se entrenó con la selección de Honduras y así fue captado. Foto: DIEZ

Getsel Montes no se entrenó con la selección de Honduras y así fue captado. Foto: DIEZ

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial
Honduras

Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial

FIFA y Concacaf toman la decisión más difícil: ¿Guatemala vs. Panamá se juega sin público en El Trébol?
Concacaf

FIFA y Concacaf toman la decisión más difícil: ¿Guatemala vs. Panamá se juega sin público en El Trébol?

La IA predice el resultado de El Salvador vs. Surinam
El Salvador

La IA predice el resultado de El Salvador vs. Surinam

MisterChip alerta a la Concacaf con su pedido para el picante partido entre Guatemala y Panamá
Concacaf

MisterChip alerta a la Concacaf con su pedido para el picante partido entre Guatemala y Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo