Honduras

“Liga tan exigente”: Olimpia confirmó su salida y rechazó fichar por equipo de Costa Rica por este motivo

Olimpia lo confirmó como una de sus bajas y el futbolista tuvo ofertas para ir a Costa Rica, pero las rechazó.

Por José Rodas

El futbolista tuvo la oportunidad de ir a Costa Rica, pero lo rechazó.

Antes de hacer su debut en la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, uno de los jugadores que salió de Olimpia ha hablado en una entrevista.

Edwin Solani Solano fue dado de baja por Eduardo Espinel y se confensó con el periodista John Rodríguez.

Le contó cómo fue que eligió a Platense por encima de una oferta que tenía de Costa Rica y explicó el motivo. Además, asegura que busca revancha.

Por falta de nivel, Edwin Solano no ficho por equipo de Costa Rica

“Platense es un equipo luchador, ser un equipo humilde, y mi decisión fue esa, venir a Platense, me pude haber ido a Costa Rica, pero opté por Platense porque sé que no estoy en buen nivel para salir al extranjero, una liga tan exigente como Costa Rica”.

A pesar de que ir al extranjero es un gran salto, Solano se puso la mano en la conciencia y prefirió quedarse en Honduras.

“Nunca he tenido miedo de comenzar de cero. Estoy en un muy buen equipo, tengo esa hambre de revancha futbolística para salir adelante“, sentenció.

Solano no reveló el nombre del equipo que lo buscaba, pero recordemos que desde Costa Rica se llevaron en este mercado a Alex López y Wesly Decas, también tentaron a Jorge Álvarez.

