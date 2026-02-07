Es tendencia:
Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz no se guarda nada y dice lo que piensa de Jorge Luis Pinto: “Mucha gente habla”

El histórico jugador de la Selección de Costa Rica habló después de un largo tiempo sobre el DT colombiano.

El ex Alajuelense tuvo palabras de reconocimiento.
Jorge Luis Pinto fue el entrenador que comandó a la Selección de Costa Rica a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera y única vez. En Brasil 2014, logró la mejor actuación para la Tricolor junto a una camada de grandes figuras.

El entrenador colombiano no tuvo una buena relación con estos jugadores. A pesar de lograr algo histórico, tanto Pinto como los jugadores no pudieron terminar bien por diferentes acciones que realizó el técnico a lo largo de su período en La Sele.

A pesar de los distintos desencuentros que hubo entre Pinto y Bryan Ruiz, con quien vivió muchas diferencias, el ex Fulham y Sporting de Lisboa reconoció la calidad del técnico.

En una entrevista con el canal de Youtube El Pato & Toño, Ruiz declaró: “Mucha gente habla de que Pinto y yo no nos llevábamos. Pinto era un gran entrenador. Tiene cosas que pudo haber cambiado para ser todo mejor. Era un gran estratega. Estudiaba mucho al rival. Aparte la incidencia dentro del campo era al máximo, son cosas muy buenas“.

Pinto y Ruiz en el Mundial 2014.

El entrenador que más marcó a Bryan Ruiz en su carrera

Al histórico futbolista de La Sele también hizo mención al entrenador que más lo marcó a lo largo de su carrera: “Dentro de su forma de pensar y su táctica fue Jorge Jesús, el entrenador cuando estaba en Sporting de Portugal. Me enseñó muchísimo“.

Además, sorprendió al destacar a Andrés Carevic, a quien tuvo en la última etapa de su carrera en la Liga Deportiva Alajuelense: “Tiene muy buenas ideas, muy interesantes. Ya un fútbol más moderno“.

