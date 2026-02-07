Juega en Europa y quiere representar a Guatemala, pero la Fedefut tomó una sorpresiva decisión con su deseo

La Selección de Guatemala Sub-17 pudo sumar a una figura que se desempeña en Europa. Víctor Chinchilla Ekberg, delantero que actualmente juega en el FC Rosengärd de Suecia. Es el goleador y capitán de su categoría.

Según indicó la cuenta denominada Noticias con Hendrix, el delantero con raíces guatemaltecas, por parte de su padre, “lleva dos años intentando que lo convoquen a Sub-17” para iniciar su carrera en seleccionados menores.

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Guatemala no lo llamó a pesar del ofrecimiento. Además, el canal de Youtube de La Pizarra GT explicó que habló con directivos de la federación acerca de Chinchilla, pero reveló que “no le dieron rastros de dicho jugador“.

ver también “Queremos lograr la clasificación”: Willy Olivera genera ilusión en la afición de Guatemala previo a jugarse el pase al Mundial

El delantero que fue seguido de cerca por el Malmo FC, uno de los clubes más grandes de Suecia, intentó estar presente en el pasado Pre-Mundial Sub-17. De esta manera, la Sub-17 de Guatemala comandada por Willy Olivera no aprovechó la oportunidad de contar con un artillero de casi 1.90 metros de altura.

Guatemala tiene otro delantero que no fue convocado por motivos extrafutbolísticos

Chinchilla a la izquierda y Del Cid a la derecha. Foto: Liga Nacional GT

No es el único futbolista que estuvo cerca de vestir la camisola chapina. El otro es Marley Del Cid, delantero guatemalteco-jamaiquino. A diferencia de Chinchilla, estuvo convocado a la Azul y Blanco, pero dejó de ser llamado debido a que no pudieron tramitar su documentación.

Publicidad

Publicidad

Sobre Del Cid hay dos versiones según comentó Hendrix. Desde un sector, argumentan que el delantero no contestó las llamadas. Desde el otro, revelan que la Federación demoró con la papelería y no pudo llegar a tiempo para convocarlo en este Pre-Mundial.