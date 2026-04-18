Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia acecha a Motagua y se baja a Real España de Jeaustin Campos

Olimpia ya está acechando a Motagua en el el liderato en la tabla de posiciones de la Liga Nacional tras sacar un valioso triunfo 3-1 sobre el Choloma por la jornada 19 del Clausura 2026.

Los dirigidos por Eduardo Espinel ya suman 32 unidades, mismos puntos que tiene Motagua, pero el Ciclón Azul sigue siendo líder por diferencia de goles y a eso se le suma que tiene un partido menos.

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El resultado sacado por los Melenudos obliga a los dirigidos por Javier López a sumar de a tres contra el Juticalpa para mantener la ventaja de tres puntos en la cima de la tabla.

Mientras el Real España ocupa el tercer lugar con 31 puntos, seguido por el Olancho FC que queda rezagado a la cuarta posición con 27 unidades; Marathón es quinto con 24 y Choloma se queda de momento como sexto con 20.

En lo más bajo de la tabla quedan los Lobos de la UPNFM como séptimos con 18; Génesis octavos con 16, seguido de Platense en la novena posición con 15, seguido por Juticalpa con 15 y Victoria es último con 13.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

Equipo Puntos PJ Motagua 32 16 Olimpia 32 17 Real España 31 16 Olancho 27 16 Marathón 24 17 Choloma 20 18 Lobos UPNFM 18 16 Génesis 16 16 Platense 15 16 Juticalpa 15 17 Victoria 13 16

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Resultados de la jornada 19

Marathón 1-0 Génesis

Choloma 1-3 Olimpia

Platense vs. Lobos UPNFM (Domingo 19 de abril)

Motagua vs. Juticalpa (Domingo 19 de abril)

Olancho vs. Victoria (Domingo 19 de abril)

Así se jugará la jornada 20

Victoria vs. Juticalpa (Miércoles 22 de abril)

Real España vs. Platense (Miércoles 22 de abril)

Olimpia vs. Marathón (Miércoles 22 de abril)

Lobos UPNFM vs. Génesis (Jueves 23 de abril)

Olancho vs. Motagua (Jueves 23 de abril)