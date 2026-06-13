Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Australia vs. Turquía EN VIVO: confirman sus alineaciones para su debut en el Mundial 2026 – minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto de todas las acciones del juego entre Australia y Turquía que debutan en el Mundial 2026.

SIGUE LA ACTIVIDAD EN EL GRUPO D

Australia y Turquía comparten grupo con Paraguay y Estados Unidos. Los norteamericanos son líderes de grupo tras haber derrotado 4-0 a los sudamericanos de Gustavo Alfaro. 

Publicidad

TODO LISTO EN EL CAMERINO TURCO

Así luce el camerino de los turcos previo a su debut en el Mundial 2026. Foto: @MilliTakimlar.

ALINEACIÓN DE TURQUÍA

Portero: Ugurcan Cakir

Defensas: Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci y Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: Ordun Kokcu, Hakan Calhanoglu y Ismail Yuksek

Delanteros: Arda Guler, Baris Alper Yilmaz y Kerem Arturkoglu

ALINEACIÓN DE AUSTRALIA

Portero: Patrick Beach

Defensas: Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar y Cameron Burgess.

Mediocampistas: Connor Metcalfe, Aiden Oneill y Paul Okon Engstler

Delanteros: Mohamed Touré y Nestory Irakunda

AMBIENTAZO EN VANCOUVER

Tweet placeholder
Publicidad

El BC PLACE DE VANCOUVER ESTÁ LISTO

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

Australia y Turquía cierran la primera jornada del grupo D en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Australia y Turquía debutan en el Mundial de United 2026.
© ChatGPTAustralia y Turquía debutan en el Mundial de United 2026.

El estadio BC Place de Vancouver será el escenario del juego entre Australia y Turquía que cierran la primera jornada del Mundial 2026 en grupo D que también comparten con Estados Unidos que abrió con una brillante victoria sobre Paraguay.

La selección australiana disputó juego de preparación ante México y en esa ocasión los tricolor vencieron a los Socceroos por la mínima diferencia en el Rose Bowl de Pasadena. También jugaron otro encuentro de preparación ante Suiza que culminó 1-1.

Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

ver también

Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

Por su parte, los turcos llegan con la ilusión que les dejó su buen desempeño en las clasificatorias mundialistas al quedar en el segundo lugar del grupo que compartían con España.

Los europeos llegan a este partido con una racha de ocho juegos in conocer la derrota. Su última caída fue ante “La Roja” en septiembre de 2025.

Datos relevantes

El entrenador de Turquía Vicenzo Montella apostará por una combinación entre experiencia y juventud con Arda Guler como una de sus principales armas junto a Hakam Cañhanoglu como líder de la media cancha.

Mientras el estratega de Australia Tony Popovic encara su primera experiencia en Copas del Mundo desde el banquillo. Como jugador participó con su selección en el Mundial de 2006 jugando 41 minutos contra Brasil.

Popovic construyó una de las selecciones más sólidos de Asia al culminar como el tercer equipo más goleador en las eliminatorias (38) y el segundo con menos anotaciones encajadas entre las que llegaron a la tercera ronda (7).

¿A qué juegan Australia vs. Turquía en el Mundial 2026?

El juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios de la región centroamericana:

  • 10:00 p.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador
  • 11:00 p.m. en Panamá
  • 9:00 p.m. hora Vancouver, Canadá
Quién es Ismael Saibari, el autor del golazo de Marruecos a Brasil: de no poder caminar a jugar un Mundial y ser pretendido por un gigante de Europa

ver también

Quién es Ismael Saibari, el autor del golazo de Marruecos a Brasil: de no poder caminar a jugar un Mundial y ser pretendido por un gigante de Europa

¿Dónde ver en vivo Australia vs. Turquía en Centroamérica?

Para ver en vivo el juego, en Centroamérica será transmitido por las siguientes cadenas de televisión y plataformas de internet que cuentan los derechos de transmisión.

  • Honduras: Tigo Sports y Fox
  • Guatemala: Tigo Sports
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
  • Panamá: RPC y TVMAX

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Carlo Ancelotti indigna a Brasil con sus palabras tras el empate ante Marruecos
Mundial 2026

Carlo Ancelotti indigna a Brasil con sus palabras tras el empate ante Marruecos

Inglaterra sufre un robo en pleno Mundial 2026: El rival de Panamá recibe buenas noticias
Mundial 2026

Inglaterra sufre un robo en pleno Mundial 2026: El rival de Panamá recibe buenas noticias

Todos los detalles de Suecia vs. Túnez
Mundial 2026

Todos los detalles de Suecia vs. Túnez

“Dudoso”: la crítica que lanzó el DT de Qatar Julen Lopetegui y que expone Said Martínez en el Mundial 2026
Mundial 2026

“Dudoso”: la crítica que lanzó el DT de Qatar Julen Lopetegui y que expone Said Martínez en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo