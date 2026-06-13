Australia vs. Turquía EN VIVO: confirman sus alineaciones para su debut en el Mundial 2026 – minuto a minuto

El estadio BC Place de Vancouver será el escenario del juego entre Australia y Turquía que cierran la primera jornada del Mundial 2026 en grupo D que también comparten con Estados Unidos que abrió con una brillante victoria sobre Paraguay.
La selección australiana disputó juego de preparación ante México y en esa ocasión los tricolor vencieron a los Socceroos por la mínima diferencia en el Rose Bowl de Pasadena. También jugaron otro encuentro de preparación ante Suiza que culminó 1-1.
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Por su parte, los turcos llegan con la ilusión que les dejó su buen desempeño en las clasificatorias mundialistas al quedar en el segundo lugar del grupo que compartían con España.
Los europeos llegan a este partido con una racha de ocho juegos in conocer la derrota. Su última caída fue ante “La Roja” en septiembre de 2025.
Datos relevantes
El entrenador de Turquía Vicenzo Montella apostará por una combinación entre experiencia y juventud con Arda Guler como una de sus principales armas junto a Hakam Cañhanoglu como líder de la media cancha.
Mientras el estratega de Australia Tony Popovic encara su primera experiencia en Copas del Mundo desde el banquillo. Como jugador participó con su selección en el Mundial de 2006 jugando 41 minutos contra Brasil.
Popovic construyó una de las selecciones más sólidos de Asia al culminar como el tercer equipo más goleador en las eliminatorias (38) y el segundo con menos anotaciones encajadas entre las que llegaron a la tercera ronda (7).
¿A qué juegan Australia vs. Turquía en el Mundial 2026?
El juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios de la región centroamericana:
- 10:00 p.m. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador
- 11:00 p.m. en Panamá
- 9:00 p.m. hora Vancouver, Canadá
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¿Dónde ver en vivo Australia vs. Turquía en Centroamérica?
Para ver en vivo el juego, en Centroamérica será transmitido por las siguientes cadenas de televisión y plataformas de internet que cuentan los derechos de transmisión.
- Honduras: Tigo Sports y Fox
- Guatemala: Tigo Sports
- El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports
- Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10
- Panamá: RPC y TVMAX