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¿Por qué no juega Takumi Minamino en el debut de Japón vs. Países Bajos en el Mundial 2026?

Minamino estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, pero no jugará en esta edición por una complicación que sufrió.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La figura nipona no estará en el Mundial.
© Getty ImagesLa figura nipona no estará en el Mundial.

Este domingo, la Selección de Japón hará su debut en el Mundial 2026. Los nipones enfrentarán a Países Bajos por la primera jornada del Grupo F en el Dallas Stadium. En la previa, los asiáticos tuvieron varias ausencias en la lista de convocados.

Una de las máximas figuras como lo es Takumi Minamino no estará en esta Copa del Mundo. Después de haber disputado el de Qatar 2022, el futbolista con pasado en el Liverpool y que ahora se desempeña en el Mónaco es baja por lesión.

¿Qué le pasó a Takumi Minamino?

En el mes de diciembre, Minamino sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por este motivo, no fue convocado por Hajime Moriyasu. El extremo izquierdo continúa trabajando en la recuperación y volvería para septiembre.

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A pesar de que no pudo ser parte de la nómina, Japón decidió que sea parte de la delegación en esta Copa del Mundo. Minamino trabajará fuera del campo apoyando a sus compañeros y aportando su experiencia en el día a día.

Muchas personas me ayudaron a llegar hasta aquí y ​espero dar ‌mi máximo apoyo al equipo ofreciendo mi experiencia personal y planteando mi propio enfoque. Estoy feliz de poder unirme a este grupo“, comentó semanas atrás el del Mónaco.

Además de la baja de Minamino, Japón tampoco podrá contar con Wataru Endo, uno de los históricos referentes de los nipones, quien también decidió retirarse definitivamente del seleccionado internacional.

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En resumen

  • Japón debutará este domingo contra Países Bajos en el Grupo F del Mundial 2026.
  • El futbolista Takumi Minamino se perderá el torneo debido a una lesión de rodilla.
  • El mediocampista Wataru Endo se retiró definitivamente de la selección de Japón.

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