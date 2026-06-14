¿Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ismail Elfath

El partido entre Países Bajos y Japón, correspondiente al Grupo F, tendrá a un árbitro que impartió justicia en la final del Mundial de Qatar.

Ismail Elfath es el juez principal del vibrante partido entre Países Bajos y Japón por el el Grupo F del Mundial 2026, que se disputa este domingo 14 de junio en el AT&T Stadium.

Su presencia no pasa inadvertida. Elfath llega con respaldo internacional, experiencia mundialista y un antecedente fuerte: en Qatar 2022 fue parte del equipo arbitral de la final entre Argentina y Francia, donde actuó como cuarto árbitro.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro de Países Bajos vs. Japón

Ismail Elfath es un árbitro estadounidense de origen marroquí. Nació en Casablanca, Marruecos, hace 44 años y se radicó en Estados Unidos, construyendo allí una carrera que lo llevó desde el arbitraje local hasta la élite internacional.

Su designación para Países Bajos vs. Japón lo coloca otra vez bajo una vidriera importante. No solo se trata de un partido entre dos selecciones fuertes del Grupo F, sino también de un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de la zona desde la primera fecha.

Un árbitro que vuelve a una Copa del Mundo

El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de Elfath. Ya había participado en Qatar 2022, donde dirigió partidos de fase de grupos y también tuvo una presencia destacada en la fase eliminatoria.

Uno de sus antecedentes más importantes fue el partido que Croacia le ganó a Japón en tanda de penales por los octavos de final de Qatar 2022. Ese dato le agrega un matiz particular a su designación actual: vuelve a cruzarse con la selección nipona, ahora en el debut ante Países Bajos.

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Su recorrido en Qatar terminó con una señal de máxima confianza: fue designado cuarto árbitro para la final entre Argentina y Francia, una función reservada para jueces con respaldo dentro del panel FIFA.

De la MLS al escenario mundialista

La carrera de Elfath se consolidó en Estados Unidos. En 2009 ingresó al plantel nacional de árbitros de U.S. Soccer para divisiones inferiores y, en 2011, comenzó a trabajar como cuarto árbitro en la MLS.

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Su debut como juez central en esa liga llegó el 20 de mayo de 2012, en un partido entre New York Red Bulls y Montreal. Desde entonces, fue acumulando experiencia en una competencia de crecimiento sostenido y terminó instalándose entre los árbitros más reconocidos del fútbol norteamericano.

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Esa trayectoria lo llevó a convertirse en uno de los nombres habituales de PRO, la organización que agrupa a los árbitros profesionales de Estados Unidos y Canadá. Para el Mundial 2026, fue parte del grupo de oficiales estadounidenses seleccionados para el torneo.

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El cuerpo arbitral de Países Bajos vs. Japón