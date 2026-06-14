Quién es Ronald Koeman, el DT de Países Bajos que busca saldar una gran deuda en el Mundial 2026

Ronald Koeman no dirige una selección cualquiera. Países Bajos es una de las grandes escuelas del fútbol mundial, pero también una de las historias más dolorosas de la Copa del Mundo.

Ronald Koeman llega al Mundial 2026 con una de las misiones más pesadas del torneo: conducir a Países Bajos hacia el título que siempre se le escapó. La Oranje es una potencia histórica, jugó tres finales de Copa del Mundo y todavía no pudo levantar el trofeo.

Ese contexto marca por completo el perfil de Koeman. A sus 63 años, el entrenador neerlandés afronta su segundo ciclo al frente de la selección con una presión enorme, pero también con la ambición de competir por el título desde el primer día.

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El DT que carga con la deuda eterna de Países Bajos

Koeman no dirige una selección cualquiera. Países Bajos es una de las grandes escuelas del fútbol mundial, pero también una de las historias más dolorosas de la Copa del Mundo: fue finalista en 1974, 1978 y 2010, y perdió las tres.

Por eso, cada Mundial tiene para la Oranje una exigencia particular. No alcanza con jugar bien, competir o dejar una buena imagen. El gran objetivo sigue siendo el mismo desde hace décadas: ganar por primera vez el título mundial.

Ronald Koeman solo puede apuntar a levantar el trofeo (Getty Images).

Koeman llega a 2026 en el centro de esa presión. La federación neerlandesa apunta a una campaña profunda y el propio entrenador dejó en claro que no quiere una selección prudente, sino un equipo capaz de pelear el torneo.

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Su segundo ciclo al frente de la Oranje

Koeman atraviesa su segundo ciclo como seleccionador de Países Bajos. Ya había dirigido al equipo entre 2018 y 2020, antes de marcharse al Barcelona, y volvió al cargo en 2023 para reemplazar a Louis van Gaal después del Mundial de Qatar.

A su regreso intentó sostener la base competitiva que había dejado el ciclo anterior y darle al equipo un nuevo impulso para volver a discutir contra las grandes potencias.

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Koeman regresó al banquillo naranja para reemplazar a Van Gaal (Getty Images).

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Países Bajos venía de alcanzar los cuartos de final en 2022, donde cayó ante Argentina por penales, pero el objetivo de fondo seguía intacto. Koeman debía transformar una selección competitiva en una verdadera candidata.

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Un entrenador ambicioso y perfeccionista

Koeman se define por una mezcla de ambición, carácter y exigencia. Como futbolista fue uno de los defensores más influyentes (y goleadores) de su generación, y como entrenador mantiene la idea de que Países Bajos debe competir desde la personalidad.

Virgil van Dijk y Frenkie de Jong son las dos grandes figuras que Koeman tiene a disposición (Getty Images).

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Antes del Mundial, reconoció que la Oranje no parte necesariamente como la gran favorita, pero también afirmó que tiene nivel para competir de igual a igual con cualquiera.

La idea de juego de Koeman

La selección neerlandesa mantiene su base de posesión, salida limpia, laterales con participación y un 4-3-3 como estructura principal. Sin embargo, el equipo de Koeman también muestra un costado más pragmático que otras versiones históricas de Países Bajos. Koeman quiere una Oranje con confianza, personalidad e intensidad, pero también con equilibrio para no quedar expuesta.

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Esa búsqueda aparece en la forma en que el equipo administra los partidos. Países Bajos puede tener la pelota, pero también sabe protegerse, acelerar en transición y apoyarse en una defensa de jerarquía cuando el rival lo obliga.

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El calendario de Países Bajos en el Grupo F

Países Bajos vs. Japón: 14 de junio, AT&T Stadium

Países Bajos vs. Suecia: 20 de junio, Houston Stadium

Túnez vs. Países Bajos: 25 de junio, Kansas City Stadium