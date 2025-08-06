Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

Inter Miami y Pumas se enfrentaron por la jornada tres de la Leagues Cup de Concacaf. Ambos llegaron al partido con la tarea de ganar, pero los tres puntos pasaron a un segundo plano antes de comenzar el duelo.

Y es que el hondureño David Ruiz, jugador de Las Garzas, no la ha pasaddo nada bien en esta semana tras anunciarse la muerte de su padre.

Antonio Ruiz, mejor conocido como “Toño Coyote”, falleció en La Ceiba, Honduras, y se pudo conocer que Ruiz habría viajado entre semana para estar junto a su padre.

“Que en paz descanses, Toño Ruiz. Gracias a todas las amistades que han estado pendientes de la salud de Toño. Les comunico que hoy en la madrugada partió a la presencia del Señor. Mi más sentido pésame a mis hijos por esta irreparable pérdida: David Ruiz, Antoniel Ruiz, más familia y hermanos”, escribió Alba Posas ante el fallecimiento.

¿Qué hicieron Inter Miami y Pumas para darle homenaje al papá de David Ruiz?

El Inter Miami le rindió un minuto de silencio al padre de David Ruíz antes del partido contra Pumas en la Leagues Cup. Noble gesto del club con el hondureño.

También lo hicieron ante los ojos de Keylor Navas y Lionel Messi, ambos estuvieron en las graderías para ver el cotejo.

El tico no pudo disputar el juego porque vio una tarjeta roja, mientra que Lionel Messi muestra dolencias musculares que lo apartaron del cotejo.

David Ruiz no fue parte del equipo titular, pero si fue al banquillo, convocado por Javier Mascherano.

