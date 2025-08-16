Ante los ojos de Concacaf: Jeaustin Campos rompe el silencio y dice toda la verdad de su polémico gesto ante Municipal

Real España quedó al borde de la eliminación de la Copa Centroamericana luego de perder en su visita a Guatemala ante Muncipal.

Jeaustin Campos ha visto cómo su equipo no pudo mantener la ventaja y se metió a una polémica al final del partido que indignó a todo el país chapín.

Tras el pitazo final, Jeaustin Campos tuvo un feo gesto ante la afición escarlata. No pudo contener su enojo tras la derrota y respondió de forma despectiva.

“Se llevó la mano a la boca, en una señal que podría interpretarse como racista, contraria a los principios de respeto y juego limpio que promueve la Concacaf”, informaban desde Guatemala.

Ahora bien, Campos ha salido a aclarar su situación y contó toda la verdad de lo que pasó en el estadio de Municipal.

La verdad de Jeaustin Campos sobre su polémico gesto ante Municipal

“Estaba en el banco y se me acerca acerca un tipo con los colores del Municipal, me habló y me dijo: ‘mira tenemos un amigo en común’, ese comentario fue bueno, fue respetuoso de principio a fin. Yo no lo catalogué como un amigo, pero hubo respeto sobre el amigo en común, rompimos el hielo y luego comenzó a decirme cosas en tono de broma ‘lo estamos bailando y tal’, respondí, ese equipo da sueño y le puse la mano en la boca haciendo el gesto, pero en plan de molestar”, dijo en una entrevista con la periodista de Costa Rica, Merlyn Villarreal.

Y agregó: “Termina el partido y me dijo: ‘ojalá venga un día por acá, pero no vas a alegar que te bailamos’, yo ya iba saliendo del campo y ahí es donde sale el gesto que hice, solo era una respuesta es este aficionado”.

Al final, Jeaustin pidió disculpas a todo aquel aficionado de Municipal que se sintió ofendida por su acción.

“A la gente de Municipal que se sintió ofendida pues me disculpo por regla de tres, por eso estoy aclarando, no fue mi intención que se malinterpretara el gesto que se dio al final”.

Jeaustin Campos aclaró su gesto contra Municipal y aseguró que todo fue un mal entendido.