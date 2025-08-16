Eduardo Espinel confirma el anuncio que toda la afición de Olimpia quería oír antes de enfrentar a Real España

¡CONFIRMADO! Olimpia hizo un anuncio oficial antes de enfrentar a Real España en la Liga Nacional de Honduras. El liderato está en juego.

El Viejo León ha tenido varias bajas, Carlos Pineda, Julián Martínez y Alberth Elis. Ahora ha comenzado a renovar la plantilla con un nuevo fichaje.

ver también “Me voy lleno de orgullo”: confirma su salida del Olimpia de Eduardo Espinel y este es su nuevo equipo a los 29 años

¿Quién es la nueva contratación de Olimpia?

Se trata del argentino Agustín Nicolás Mulet, el mediocampista llega para reemplazar la baja de Carlos Pineda que se fue a Sporting San José de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Su experiencia dicta que ha jugado en la Liga, Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana.

Comunicado oficial de Olimpia sobre Mulet y su experiencia

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que este día se ha llegado a un acuerdo con el jugador argentino Agustín Nicolás Mulet, quien se integrará a nuestra plantilla como refuerzo para la zona media del campo.

Mulet, de 25 años, se desempeña como volante y comenzó su carrera profesional en el Club Atlético Vélez Sarsfield de la Primera División de Argentina, donde militó varias temporadas con participación en la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En 2023 pasó al Club Atlético Independiente y posteriormente al Club Sport Independiente Rivadavia.

Publicidad

Publicidad

Continuando su trayectoria en el fútbol sudamericano con el Club Atlético Cerro de la Primera División de Uruguay. El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida a Agustín Mulet al Rey de Copas, confiando en que su talento y experiencia serán un gran aporte para alcanzar los objetivos de la temporada.

Publicidad

Mulet tiene 25 años y el anuncio llegó antes de enfrentar a Real España en la jornada 5 del Apertura 2025, ambos se juegan el liderato en el estadio Nacional.

El León de Eduardo Espinel tiene 10 puntos y se mantiene invicto, mientras que el Real España de Jeaustin Campos tiene 9.

Publicidad

Publicidad

ver también “No pienso volver”: Olimpia confirmó su salida y Eduardo Espinel no puede creer la decisión que ha tomado

Primeras palabras de Mulet como jugador de Olimpia

“A mi me comentó mi representante el interés, después notó que es un club muy grande y con mucha gente. Me llamó la atención y aumentaron mis ganas de ir”, comentó.

“Noté que el club tiene mucha gente porque me está explotando el Instagram. Está bueno que sea un equipo querido y juegue a estadio lleno, no me paran de llegar las notificaciones. Mañana (el sábado) por la noche salgo directo de Montevideo para allá, llegaría el domingo”, subrayó.

Publicidad

Sobre su puesto dentro del campo: “La verdad que estoy acostumbrado a ser un 5 tradicional, también me adapto a jugar mixto, donde me necesite el entrenador, ahí estaré. ¿Ya hablé con Espinel? Sé que es uruguayo, no he hablado todavía, quedé en hablar con él y estoy esperando su llamada”.

Publicidad