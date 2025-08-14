Es tendencia:
Jeaustin Campos puede recibir la peor notificación de Concacaf por su feo gesto ante Municipal en al Copa Centroamericana

Jeaustin Campos protagonizó una controvertida acción en la derrota de Real España ante Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos puede ser castigado por Concacaf por lo que hizo contra Municipal.
Jeaustin Campos puede ser castigado por Concacaf por lo que hizo contra Municipal.

Real España quedó al borde de la eliminación luego de perder 2-1 en su visita al Municipal de Guatemala.

La Máquina sumó su segunda derrota en la Copa Centroamericana y ahora puede tener un problema más grande con su entrenador Jeaustin Campos.

¿Qué pasó con el entrenador de Real España?

Tras el pitazo final, Jeaustin Campos tuvo un feo gesto ante la afición escarlata. No pudo contener su enojo tras la derrota y respondió de forma despectiva.

“Se llevó la mano a la boca, en una señal que podría interpretarse como racista, contraria a los principios de respeto y juego limpio que promueve la Concacaf”, informan desde Guatemala.

En momento fue captado por las cámaras y Concacaf puede actuar de oficio, y claro el propio Municipal está en el derecho de hacer una denuncia formal.

La conferencia de Jeaustin Campos tras perder ante Municipal

“Teníamos controlado el primer tiempo, ya lo habíamos trabajado; en el segundo tiempo, esa personalidad y jerarquía la perdimos tras unos movimientos de ellos. Nos costó los cambios que hicieron ellos, perdimos la referencia. Un descontrol de diez minutos nos costó todo, pero reconocer que Municipal tuvo la capacidad de darle vuelta al marcador y lo manejaron”, aseguró.

También se fue en contra de jugadores al afirmar que a muchos de ellos les falta jerarquía para competir de forma internacional.

“Hay momentos puntuales que necesitamos jerarquía, Necesitamos que la gente de experiencia saque su jerarquía para manejar distintos tipos de partidos, hoy se nos fue en cinco, diez minutos. Tácticamente hubo movimientos que no pudieron captar los muchachos, el resto es historia, tratar de jugar directo y sacar partido a la altura de los delanteros, pero nos faltó eso, en estos juegos se ocupa jerarquía, Municipal la tuvo”.

A pesar de casi estar eliminado, confirmó que Real España va a buscar los 6 puntos que restan para aferrarse a sus posibilidades.

“El torneo de Centroamérica hemos tenido partidos difíciles, fuimos a jugar contra el campeón de Costa Rica, ahora venimos a jugar contra un equipo que lleva muchos años trabajando. Sabíamos que iba a estar complejo, competimos, pero deja un sinsabor por el resultado. Hemos tenido más variantes en el campeonato nacional y pusimos los mejores acá, pero los rivales han sido fuertes. Ahora recibiremos a Diriangén y San Miguelito en nuestra cancha, es nuestra responsabilidad sacar esos seis puntos y ver cómo llegamos al sprint final de esta primera ronda”, sentenció.

