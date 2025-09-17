Andy Najar cerca de conseguir lo que nadie en Honduras creía posible, sorprende a toda la MLS y en Nashville alucinan

El regreso de Andy Najar a la MLS fue algo que Honduras celebró por todo lo alto porque uno de sus mejores jugadores regresaba a ser legionario en el año de Eliminatorias.

Si bien todos esperaban que al lateral le fuera bien ya que tiene una reconocida calidad, lo cierto es que pocos esperaban el nivel de juego, continuidad y logros que está a punto de conseguir.

Najar se ha consolidado como uno de los pilares de Nashville y con los “Coyotes” está a un partido de conseguir algo histórico.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde Europa confirman la noticia más temida por Honduras y Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica

Andy Najar y Nashville jugarán la final de la US Open Cup

El cuadro de los “Boys in Gold” ha sorprendido a todos y ha llegado a la gran final del torneo de Copa de Estados Unidos.

La US Open Cup tendrá a Najar y sus compañeros en la gran final del torneo luego de que Nashville asegurara su boleto este martes.

Publicidad

Los dirigidos por B.J. Callaghan vencieron contundentemente 3-1 a Philadelphia Union y se clasificaron a la gran final del certamen copero.

Publicidad

Najar fue titular y jugó todo en el encuentro que se ganó con triplete de Sam Surridge y sentenció la posibilidad de pelear por el primer título de la temporada.

Publicidad

Andy Najar jugará la final de la US Open Cup. (Foto: Getty Images)

El lateral hondureño de 32 años buscará su primer campeonato en el fútbol de Estados Unidos y así cerrar un círculo perfecto: Salir campeón en todos los países en los que jugó.

Publicidad

Publicidad

Se debe recordar que Najar fue campeón en Bélgica con Anderlecht (Liga y Supercopa) y en Honduras con Olimpia (Liga), pero nunca se ha coronado en el balompié norteamericano pese a haber militado en DC United y LAFC.

A destacarse es que Najar Rodríguez, tal y como adelantó Fútbol Centroamérica en exclusiva, renovará con Nashville tras un 2025 extraordinario.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Lo confirman: Haití da un golpe sobre la mesa con tres fichajes de lujo que pone en aprietos a Honduras y Costa Rica

Podría haber final hondureña en la US Open Cup

Honduras podría meter pleno de representantes entre los finalistas en el torneo de copa de la MLS.

La segunda semifinal que se jugará esta noche tiene al Minnesota United de Joseph Rosales contra el Austin FC.

Publicidad

Del choque entre The Loons y The Verde and Black saldrá el rival de Nashville.

Es así como, si todo sale bien, Honduras tendría un duelo entre Andy Najar y Joseph Rosales por un título en Estados Unidos.

Joseph Rosales jugará la semifinal esta noche ante Austin FC. (Foto: Getty Images)

Publicidad