Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Andy Najar cerca de conseguir lo que nadie en Honduras creía posible, sorprende a toda la MLS y en Nashville alucinan

El talentoso lateral derecho ha sorprendido a todos con su nivel en la presente temporada y está muy cerca de conseguir el broche de oro.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Andy Najar apunto de lograr algo histórico.
Andy Najar apunto de lograr algo histórico.

El regreso de Andy Najar a la MLS fue algo que Honduras celebró por todo lo alto porque uno de sus mejores jugadores regresaba a ser legionario en el año de Eliminatorias.

Si bien todos esperaban que al lateral le fuera bien ya que tiene una reconocida calidad, lo cierto es que pocos esperaban el nivel de juego, continuidad y logros que está a punto de conseguir.

Najar se ha consolidado como uno de los pilares de Nashville y con los “Coyotes” está a un partido de conseguir algo histórico.

Publicidad
Desde Europa confirman la noticia más temida por Honduras y Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica

ver también

Desde Europa confirman la noticia más temida por Honduras y Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica

Andy Najar y Nashville jugarán la final de la US Open Cup

El cuadro de los “Boys in Gold” ha sorprendido a todos y ha llegado a la gran final del torneo de Copa de Estados Unidos.

La US Open Cup tendrá a Najar y sus compañeros en la gran final del torneo luego de que Nashville asegurara su boleto este martes.

Publicidad

Los dirigidos por B.J. Callaghan vencieron contundentemente 3-1 a Philadelphia Union y se clasificaron a la gran final del certamen copero.

Najar fue titular y jugó todo en el encuentro que se ganó con triplete de Sam Surridge y sentenció la posibilidad de pelear por el primer título de la temporada.

Publicidad
Andy Najar jugará la final de la US Open Cup. (Foto: Getty Images)

Andy Najar jugará la final de la US Open Cup. (Foto: Getty Images)

El lateral hondureño de 32 años buscará su primer campeonato en el fútbol de Estados Unidos y así cerrar un círculo perfecto: Salir campeón en todos los países en los que jugó.

Publicidad

Se debe recordar que Najar fue campeón en Bélgica con Anderlecht (Liga y Supercopa) y en Honduras con Olimpia (Liga), pero nunca se ha coronado en el balompié norteamericano pese a haber militado en DC United y LAFC.

A destacarse es que Najar Rodríguez, tal y como adelantó Fútbol Centroamérica en exclusiva, renovará con Nashville tras un 2025 extraordinario.

Publicidad
Tweet placeholder
Lo confirman: Haití da un golpe sobre la mesa con tres fichajes de lujo que pone en aprietos a Honduras y Costa Rica

ver también

Lo confirman: Haití da un golpe sobre la mesa con tres fichajes de lujo que pone en aprietos a Honduras y Costa Rica

Podría haber final hondureña en la US Open Cup

Honduras podría meter pleno de representantes entre los finalistas en el torneo de copa de la MLS.

La segunda semifinal que se jugará esta noche tiene al Minnesota United de Joseph Rosales contra el Austin FC.

Publicidad

Del choque entre The Loons y The Verde and Black saldrá el rival de Nashville.

Es así como, si todo sale bien, Honduras tendría un duelo entre Andy Najar y Joseph Rosales por un título en Estados Unidos.

Joseph Rosales jugará la semifinal esta noche ante Austin FC. (Foto: Getty Images)

Joseph Rosales jugará la semifinal esta noche ante Austin FC. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La extraña determinación de UEFA que involucra a Luis Palma
Honduras

La extraña determinación de UEFA que involucra a Luis Palma

Julián Calero, DT de Levante, sorprende a toda Honduras con su sentencia sobre Kervin Arriaga tras debutar en LALIGA
Honduras

Julián Calero, DT de Levante, sorprende a toda Honduras con su sentencia sobre Kervin Arriaga tras debutar en LALIGA

¿Se acerca a la H? El inesperado mensaje de Agustín Auzmendi en el día de la independencia de Honduras
Honduras

¿Se acerca a la H? El inesperado mensaje de Agustín Auzmendi en el día de la independencia de Honduras

Hernán Medford no lo quiere: otro campeón se iría de Herediano y un grande de Costa Rica ya ofertó para ficharlo
Costa Rica

Hernán Medford no lo quiere: otro campeón se iría de Herediano y un grande de Costa Rica ya ofertó para ficharlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo