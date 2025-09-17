Alex Pareja, periodista de ESPN, revela la clave para que Honduras supere a Costa Rica y clasifique al próximo Mundial

El partido entre Honduras y Costa Rica es vital para ambas selecciones y su aspiración a clasificar al próximo Mundial.

La Bicolor y la Selecta se verán las caras el próximo 9 de octubre en el Estadio Morazán y el duelo es ampliamente palpitado.

En esta ocasión fue el reconocido periodista español de ESPN, Alex Pareja, que dio la clave para que la H supere a su rival de toda la vida

¿Cuál es la clave para que Honduras supere a Costa Rica?

En una de sus intervenciones en ESPN Deportes, el analista internacional dejó una llamativa reflexión sobre la clave para acercarse a la próxima Copa del Mundo.

Para Pareja, la clave para cualquier selección de Concacaf “Es reinar en el caos, pasará al mundial el que sepa reinar en el caos”, argumentó.

En su análisis, la presión es lo que más ha definido los partidos de la Ronda Final y que como consecuencia la táctica y estrategia queda en segundo plano.

“Aquí las tácticas, en Concacaf, el estilo de juego importan menos que la capacidad de saber soportar la presión y de saber mirar al abismo y no tener miedo a caerse”.

Asimismo el especialista reconoció que es el Honduras vs Costa Rica es partido clave.

“Es el partido clave para Costa Rica y para Honduras, para acabar de empujar al rival hacia abajo. Lo que importa es saber soportar la presión”.

Sobre el equipo de Miguel Herrera dijo: “Costa Rica no está acostumbrada a llevar el rol protagónico en todos los partidos, su desempeño en Nicaragua a pesar de jugar con una línea de 5 conceden oportunidades, concedieron dos penales en dos partidos… Es un tema más allá de la estrategia, es de nervios de los futbolistas”.

El comunicador también avisó a Honduras ya que La Selecta tiene “un buen dúo arriba con Alonso y con Ugalde, no hace las cosas mal arriba pero tiene desconexiones muy preocupantes en momentos puntuales. Su desplazamiento a Honduras significara más presión que la que tienen los tornillos de un submarino. Ahí se juegan el boleto directo al Mundial”, sentenció.

