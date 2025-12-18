Es tendencia:
Costa Rica

Desde Sudamérica dan el nombre del nuevo DT de Costa Rica y él no se esconde: “¿Cuál es el pecado?”

Desde Sudamérica surge el nombre del posible nuevo técnico de Costa Rica y el principal señalado rompe el silencio.

marcial martínez

Marcial Martínez

La Selección de Costa Rica atraviesa todavía el proceso de asimilar la frustración que dejó la eliminación rumbo al Mundial 2026. Tras la salida de Miguel Herrera, comenzaron a circular distintos nombres como posibles candidatos para asumir el banquillo nacional.

En ese contexto, desde Sudamérica surgió una opción y el propio protagonista terminó por referirse al tema, sin esquivar los rumores que lo vinculan con el cargo.

¿Cuál es el nombre del nuevo DT de Costa Rica que mencionan desde Sudamérica?

Se trata del técnico uruguayo Jorge Fossati, quien además salió a responder los cuestionamientos realizados por el exfutbolista argentino Carlos Galván luego de su salida de Universitario de Deportes.

El estratega, recientemente tricampeón en el fútbol peruano, desde el programa ‘Pasión’ de Uruguay, negó de forma tajante que su desvinculación estuviera relacionada con una supuesta oferta de la Selección de Costa Rica.

Jorge Fossati con Universitario de Perú

Todo esto tomó mayor relevancia luego del tricampeonato conseguido con Universitario de Deportes, un logro que reavivó las especulaciones sobre su continuidad en el club peruano.

Pero en medio de ese escenario, surgieron declaraciones del exfutbolista Carlos Galván que apuntaron a supuestos intereses externos y ahí entraba la Selección de Costa Rica.

Esto dijo Jorge Fossati sobre la supuesta oferta desde Costa Rica

El problema es que se ha mentido mucho, han dicho muchas cosas. Hay gente de afuera que no sé de dónde me conoce, yo no los conozco personalmente, quizás a alguno lo he visto jugar”, afirmó Jorge Fossati para el programa ‘Pasión’ de Uruguay.

Lo que me comentaron, porque no tengo redes, es que el exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de Universitario, dijo que la verdadera razón por la cual me iba era para dirigir a la selección de Costa Rica“, afirmó Jorge Fossati.

Primero, ¿cuál sería el problema si yo me fuera para Costa Rica? En 2023 me fui a la selección de Perú y no lo oculté, Universitario se enteró por mí mismo de que me habían llamado de la selección. No tengo motivos para mentir, compartió en el programa ‘Pasión’ de Uruguay.

Para cerrar, Fossati explicó que su salida de Universitario de Deportes no respondió a rumores ni a intereses externos, sino a situaciones internas propias del club. En la entrevista, el técnico uruguayo fue claro al señalar que su decisión estuvo ligada a diferencias relacionadas con la estructura y el funcionamiento institucional.

