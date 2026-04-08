Marathón sacude el plantel y define futuro de jugadores involucrados en indisciplina

El Marathón de Pablo Lavallén vive momentos complicados tanto dentro como fuera de la cancha. El cuadro sampedrano no ha alcanzado su mejor versión en lo que marcha del Clausura 2026 y los actos de indisciplina marcaron el plantel.

En ese escenario, la directiva del Monstruo Verde ya tomó cartas en el asunto con los cuatro futbolistas que estuvieron involucrados en los hechos durante la previa del juego ante Platense.

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De acuerdo con los reportes del diario Diez, los jugadores están entrenando por separado del plantel y no estarán en el juego que disputan este jueves ante Motagua en el estadio Francisco Morazán.

En el listado de jugadores involucrados están: Brayan Moya, André Orellana, Raúl Espinoza y Axel Alvarado.

El informe señala que a Brayan Moya el club le ofreció la rescisión de su contrato; sin embargo, el jugador se negó a aceptarla y continuará con el plantel; aunque los antecedentes lo dejarían al margen de las canchas.

La directiva de Marathón ha tenido constantes reuniones para sentar un precedente a lo interno del club, pero las posturas oficiales se darán a conocer hasta la próxima semana con un comunicado.

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¿Y “Chuy” Pérez?

Entre tanto, otro de los que se encuentra en el ojo del huracán es Carlos “Chuy” Pérez, quien no formó parte de la concentración previo al juego ante Platense por acumulación de amarillas.

Sin embargo, debía presentarse para entrenar con los jugadores lesionados el domingo, pero el jugador hizo caso omiso y no se presentó. Un día antes había sido captado en las playas de Puerto Cortés durante un concierto.

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En ese caso, la directiva de Marathón podría imponerle una multa económica por tratarse de una falta menor.