Van der Putten confiesa lo que nadie en Alajuelense sabía sobre su lesión y lo que le hizo Marcel Hernández: “Pasarle por encima al otro”

El último 21 de marzo, hace apenas un puñado de semanas, Santiago van der Putten sufrió la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Semejante lesión se dio en el encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano y el defensor rojinegro la sufrió tras una disputa del balón con Marcel Hernández, goleador del Team.

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Rápidamente, el ariete cubano fue señalado por los compañeros de Van der Putten como “mala leche”, sin embargo luego salió a la luz el video de la jugada que limpió la imagen de Hernández y ahora quien habló al respecto fue el propio defensa liguista.

La palabra de Van der Putten y el gesto de Marcel Hernández

En diálogo con Yashin Quesada, Van der Putten, de 21 años, relató cómo está atravesando esta grave lesión que es la segunda vez que la sufre y no dejó pasar la oportunidad para revelar el gesto que Marcel Hernández tuvo con él.

“Al otro día de que se confirmó la noticia sobre mi lesión, Marcel me llamó y hablé con él. Yo compartí con él cuando estuvo en La Liga, siempre hemos tenido buena relación cada vez que nos enfrentamos. Quedó todo tranquilo, estaba muy asustado por la situación. No le puedo recriminar nada a él, estaba muy apenado”, explicó Van der Putten, que ya fue operado con éxito.

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“Es algo que me pasó solo. Fue por un gesto que iba a chocar con él, medio que se quita, yo planto mal mi pie, transfiero el peso hacia el lado izquierdo y la rodilla falsea hacia dentro”, describió la situación el defensa antes de resaltar otra acción de Hernández. Santiago van der Putten.

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“Todo el mundo en la cancha quiere ganar, quiere pasarle por encima al otro, es la naturaleza. Así que le agradecí mucho el gesto, hasta se ofreció a venir. Vendrá esta semana o la próxima, quiere compartir un rato conmigo. Me preguntó si mi familia no estaba enojada con él, quiso pedirme disculpas a mí y mi familia. Yo le dije que no, que ni se preocupara”.