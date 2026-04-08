Tras los pasos de Costa Rica: la medida que el DT de la Juventus propone para Italia tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

El martes 31 de marzo quedó inscrito en las páginas de historia del fútbol italiano como un fecha trágica. Ese día, la Selección de Italia perdió por penales (4-1) ante Bosnia-Herzegovina en la final del repechaje tras empatar 1-1 y se quedó afuera de su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva.

Ante tamaña crisis y la asfixiante presión interna, las consecuencias fueron inmediatas. Renunciaron de sus cargos el entrenador Gennaro Gattuso, el jefe de la delegación, Gianluigi Buffon, y también Gabriele Gravina, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Ahora, mientras se trabaja para designar al nuevo jerarca para la Federación —esto sucedería el 22 de junio— y también a un nuevo seleccionador, diferentes actores deslizan sus propuestas para sanear al balompié de su país. Y uno de ellos, propuso adoptar un camino similar al de Costa Rica.

DT de Juventus quiere darle protagonismo a los juveniles

Luciano Spalleti, entrenador de Juventus, manifestó en Sky Sports su intención de aplicar una regla que se relaciona con la normativa de minutos U-21 exigida (1.200 por equipo en la fase regular) actualmente por la UNAFUT en la liga tica.

“Debemos cultivar los talentos emergentes, porque siempre surgirán. Mi propuesta es la siguiente: ¿Y si exigiéramos que cada equipo de la Serie A tuviera un jugador Sub-19 en la cancha?“, manifestó el estratega de 67 años.

“Esto requeriría que cada equipo tuviera alrededor de cuatro disponibles. Eso suma ochenta jóvenes jugadores a quienes apoyar y ayudar a fortalecerse. Quizás ninguno de ellos sea bueno en la Juventus, pero tal vez surja alguien del Cremonese. Eso fortalecería a la Selección Nacional”, cerró Spalleti.

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