Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Lo celebra El Bolillo Gómez: La Selección de El Salvador confirma un nuevo amistoso en el extranjero

Los salvadoreños no se quedan atrás con respecto a sus rivales.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El entrenador seguirá viendo jugadores
El entrenador seguirá viendo jugadores

La Selección de El Salvador continúa su preparación internacional y ya tiene definido un nuevo compromiso amistoso. El combinado cuscatleco se enfrentará a The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026 en San Antonio, en un duelo que forma parte de su planificación rumbo a futuros torneos.

De regreso: El Bolillo Gómez toma decisión clave de cara a los siguientes compromisos de El Salvador

ver también

De regreso: El Bolillo Gómez toma decisión clave de cara a los siguientes compromisos de El Salvador

El encuentro se disputará en el UTSA Park West Athletics Complex a las 19:00 horas (de El Salvador), en el marco de la Copa Internacional San Antonio 2026. Cabe destacar que el partido se jugará a puertas cerradas, priorizando el enfoque deportivo y la evaluación interna del equipo por parte de Hernán Darío El Bolillo Gómez.

El rival, The Dreams F.C., milita en la United Premier Soccer League, una competición reconocida por la U.S. Soccer. Además, el club funciona como academia del Grupo Pachuca en territorio estadounidense, lo que lo convierte en un adversario ideal para medir el nivel competitivo de la Selecta.

Evaluación y proyección en El Salvador

El técnico Hernán Darío Gómez aprovechará este compromiso para observar a un plantel integrado en su mayoría por jugadores de la liga local, en línea con su estrategia de construir una base sólida. La prioridad es evaluar rendimiento, consolidar ideas tácticas y dar oportunidades a nuevos talentos.

Este será el cuarto partido del año 2026 para El Salvador, tras sus enfrentamientos ante Pachuca Select, República Dominicana y Martinica. Estos encuentros han sido clave para trabajar en aspectos como la cohesión del grupo y la implementación del sistema de juego del entrenador colombiano.

Publicidad
Fernando Palomo le señala a El Salvador una joya que Hugo Pérez está ignorando y desata la polémica: “¿Lo tiene en el radar?”

ver también

Fernando Palomo le señala a El Salvador una joya que Hugo Pérez está ignorando y desata la polémica: “¿Lo tiene en el radar?”

Con este nuevo fogueo, la Selecta sigue avanzando en su proceso de crecimiento, apostando por el desarrollo interno y la continuidad. Cada partido representa una oportunidad para fortalecer al equipo y acercarse a su objetivo de ser más competitivo en el escenario internacional.

En Síntesis

  • El Salvador disputará su cuarto partido amistoso del año.
  • La Selección de El Salvador jugará contra The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026 en San Antonio.
  • Estos son los amistosos que han disputado los salvadoreños ante Pachuca Select, República Dominicana y Martinica.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Bolillo Gómez toma decisión clave de cara a los siguientes compromisos de El Salvador
El Salvador

El Bolillo Gómez toma decisión clave de cara a los siguientes compromisos de El Salvador

Jugó en LDA y en La Selecta, pero hoy se gana la vida lavando autos: "Nunca se deja de aprender"
Concacaf

Jugó en LDA y en La Selecta, pero hoy se gana la vida lavando autos: "Nunca se deja de aprender"

Agente de Brayan Gil rompió el silencio y reveló de qué países buscan al salvadoreño
El Salvador

Agente de Brayan Gil rompió el silencio y reveló de qué países buscan al salvadoreño

Fluminense ofertó para fichar a Brayan Gil y Baltika ya le puso precio
El Salvador

Fluminense ofertó para fichar a Brayan Gil y Baltika ya le puso precio

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo