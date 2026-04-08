Lo celebra El Bolillo Gómez: La Selección de El Salvador confirma un nuevo amistoso en el extranjero

La Selección de El Salvador continúa su preparación internacional y ya tiene definido un nuevo compromiso amistoso. El combinado cuscatleco se enfrentará a The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026 en San Antonio, en un duelo que forma parte de su planificación rumbo a futuros torneos.

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El encuentro se disputará en el UTSA Park West Athletics Complex a las 19:00 horas (de El Salvador), en el marco de la Copa Internacional San Antonio 2026. Cabe destacar que el partido se jugará a puertas cerradas, priorizando el enfoque deportivo y la evaluación interna del equipo por parte de Hernán Darío El Bolillo Gómez.

El rival, The Dreams F.C., milita en la United Premier Soccer League, una competición reconocida por la U.S. Soccer. Además, el club funciona como academia del Grupo Pachuca en territorio estadounidense, lo que lo convierte en un adversario ideal para medir el nivel competitivo de la Selecta.

Evaluación y proyección en El Salvador

El técnico Hernán Darío Gómez aprovechará este compromiso para observar a un plantel integrado en su mayoría por jugadores de la liga local, en línea con su estrategia de construir una base sólida. La prioridad es evaluar rendimiento, consolidar ideas tácticas y dar oportunidades a nuevos talentos.

Este será el cuarto partido del año 2026 para El Salvador, tras sus enfrentamientos ante Pachuca Select, República Dominicana y Martinica. Estos encuentros han sido clave para trabajar en aspectos como la cohesión del grupo y la implementación del sistema de juego del entrenador colombiano.

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Con este nuevo fogueo, la Selecta sigue avanzando en su proceso de crecimiento, apostando por el desarrollo interno y la continuidad. Cada partido representa una oportunidad para fortalecer al equipo y acercarse a su objetivo de ser más competitivo en el escenario internacional.

En Síntesis

El Salvador disputará su cuarto partido amistoso del año.

La Selección de El Salvador jugará contra The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026 en San Antonio.

en San Antonio. Estos son los amistosos que han disputado los salvadoreños ante Pachuca Select, República Dominicana y Martinica.