Ronald González lo confirmó: Fedefútbol cumple con el pedido del Bocha Batista para los amistosos contra Inglaterra y Colombia

La Selección de Costa Rica no tuvo el arranque esperado en esta nueva etapa con Fernando Batista, y eso obligó a mover fichas rápido. Tras los amistosos ante Jordania e Irán, donde el equipo dejó más dudas que certezas, el técnico dejó claro que necesita más tiempo de trabajo y, sobre todo, más contacto con los jugadores del medio local.

En ese contexto, apareció una reunión clave entre la Federación Costarricense de Fútbol y los clubes, donde se discutió cómo ajustar el calendario y facilitar el proceso de la Sele. Y ahí fue donde Ronald González, ahora desde la dirección deportiva, terminó confirmando lo que Batista venía pidiendo desde que asumió.

El pedido era claro: más microciclos, más entrenamientos y más espacios para observar jugadores, no solo de la mayor, sino también de las selecciones menores. Porque el calendario no da tregua y el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, con varias categorías en competencia.

Ronald González confirma el pedido del Bocha Batista

“Se solicitaron espacios para microciclos, para participación de selección sub-20, sub-23, sub-17. El técnico ya nos los presentó y de acuerdo a cómo vayan quedando los jugadores en el campeonato, nos vamos a ir acomodando”, explicó González, dejando en evidencia que el plan ya está en marcha.

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En tono paródico, en Costa Rica el calendario parece un rompecabezas donde todos quieren meter su pieza. La Liga, el campeonato, las semifinales, la posible gran final y, en medio de todo eso, la Selección tratando de encontrar días libres para entrenar. Una misión que roza lo imposible.

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El gran desafío está en las fechas. Si hay gran final, el torneo podría extenderse hasta el 24 de mayo, y apenas cinco días después Costa Rica tendría que estar jugando en Bogotá. Un margen mínimo que obliga a improvisar y a buscar soluciones sobre la marcha.

ver también Tras los pasos de Costa Rica: la medida que el DT de la Juventus propone para Italia tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Aun así, desde la Federación destacan algo clave: la disposición de los clubes. “Todos mostraron una muy buena voluntad para colaborar con la selección”, aseguró González, en un mensaje que busca bajar tensiones en medio de un proceso que necesita unidad.

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Datos Claves

Fernando Batista solicitó microciclos de entrenamiento tras los amistosos ante Jordania e Irán .

solicitó microciclos de entrenamiento tras los amistosos ante e . Ronald González confirmó espacios para las selecciones Sub-20 , Sub-23 y Sub-17 en el calendario.

confirmó espacios para las selecciones , y en el calendario. El torneo nacional podría finalizar el 24 de mayo, cinco días antes de jugar en Bogotá.