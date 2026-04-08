Municipal da noticia que pone en alerta a Comunicaciones y al Fantasma Figueroa previo al Clásico 337

Municipal comenzó a calentar el ambiente del próximo Clásico Nacional de Guatemala al anunciar con una semana de anticipación los precios de los boletos para el duelo ante Comunicaciones, correspondiente a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol.

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La expectativa es alta y la dirigencia escarlata lo sabe, por lo que decidió anticiparse con la logística del encuentro. Los precios establecidos son: Tribuna Q300.00, Preferencia Q150.00, Platea Sur Q150.00 y General Q70.00, cifras que reflejan la magnitud de uno de los partidos más esperados del fútbol guatemalteco.

En lo deportivo, Municipal llega en gran forma, acumulando 29 puntos y ubicándose a solo una unidad del líder Xelajú MC. Esta cercanía en la tabla convierte el clásico en un duelo determinante por la cima, especialmente considerando que ambos equipos comparten posiciones de privilegio.

Un clásico con sabor a final

Antes de centrarse por completo en el clásico, los rojos deberán afrontar un compromiso clave ante Antigua GFC en el Estadio Pensativo. Este encuentro será fundamental para mantener el ritmo competitivo y llegar en óptimas condiciones al choque frente a su máximo rival.

Por su parte, Comunicaciones tendrá su propio desafío previo cuando reciba a Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso. Los cremas buscan sumar puntos vitales para alejarse de la zona del descenso, lo que añade aún más presión a su calendario.

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Todo está listo para un clásico que promete emociones intensas tanto en la cancha como en las gradas. Con la tabla apretada y objetivos distintos pero urgentes, Municipal y Comunicaciones protagonizarán un duelo donde estarán en juego el orgullo, la cima del torneo y gran parte del destino en el Clausura 2026.

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