Luis Fernando Tena prepara el regreso de una de las grandes figuras a la Selección de Guatemala: “Se dio cuenta”

Tras los rumores sobre una posible salida de Luis Fernando Tena de la Selección de Guatemala por temas de salud, tanto el técnico mexicano como la Federación Nacional de Futbol de Guatemala en su momento decidieron terminaron con los rumores aclarando que continuaría al frente del combinado Azul y Blanco.

Luis Fernando Tena retomará sus funciones en la próxima fecha FIFA de junio. Cabe recordar que, debido a este problema de salud, fue sustituido temporalmente por su auxiliar, Salvador Reyes, en el amistoso ante Argelia, partido que terminó con una dura derrota de 7-0 para Guatemala.

Sobre este escenario del regreso Tena al mando de la Selección de Guatemala, también se espera la vuelta de una de las grandes figuras del combinado nacional.

ver también “Intención de cambiar”: Luis Fernando Tena rompe el silencio sobre su futuro con la Selección de Guatemala

¿Quién sería la gran figura que Luis Fernando Tena busca recuperar para Guatemala?

En este contexto, de acuerdo con información del periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X, Luis Fernando Tena habría mantenido comunicación directa con Nicholas Hagen en los últimos días, lo que apunta a su posible regreso a la Selección de Guatemala.

Nicholas Hagen – Selección de Guatemala

Nicholas Hagen sería considerado nuevamente ante las dudas que ha dejado el rendimiento de Kenderson Navarro, mientras que Hagen continúa sumando minutos en la MLS.

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“Luis Fernando Tena, es cierto que habría sostenido una comunicación directa con Nicholas Hagen en los últimos días. Acaso se dio cuenta que aún está verde Kenderson Navarro y que al de la MLS aún no jugando, lo tiene que convocar en junio. Veremos“, compartió el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

El periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

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Nicholas Hagen y Kenderson Navarro en Guatemala

Vale la pena recordar que Kenderson Navarro fue el arquero titular en los amistosos del 18 de enero, en la derrota 1-0 ante Canadá, y del 27 de marzo, en la goleada 7-0 frente a Argelia. Hasta el momento, suma siete partidos con la Selección de Guatemala.

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En contraste, Nicholas Hagen cuenta con mayor recorrido en la Azul y Blanco, con 58 apariciones. Su último partido oficial con la selección fue el 19 de noviembre de 2025, en la victoria 3-1 sobre Surinam por las Eliminatorias.

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Aunque actualmente no es titular en su club, sigue siendo uno de los guardametas con más experiencia dentro del combinado nacional.

Datos claves

Luis Fernando Tena habría retomado contacto con Nicholas Hagen , de acuerdo con la información compartida por el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X.

, de acuerdo con la información compartida por el periodista en su cuenta oficial de X. Nicholas Hagen perfila como una opción para volver a la Selección de Guatemala , en medio de las dudas que ha generado el rendimiento reciente de Kenderson Navarro .

, en medio de las dudas que ha generado . El posible regreso de Hagen coincidiría con el retorno de Tena al mando de la Azul y Blanco, pensando en reforzar una posición que ha quedado bajo observación.

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