A la Liga Deportiva Alajuelense se le vienen cuatro finales que determinarán si clasifica o no a las semifinales del Torneo Clausura 2026. Y uno de esos partidos decisivos será nada más y nada menos que el clásico nacional contra Deportivo Saprissa.

En este momento, los manudos están quintos en la tabla de posiciones con 19 puntos y tienen a tiro a Municipal Liberia, que tras golear 5-1 a San Carlos y llegar a 21 unidades los desplazó, de momento, de la fiesta grande. Por eso, necesitan con urgencia ganar sus próximos compromisos.

Como si este presente no fuera lo suficientemente complejo, la Liga tiene a algunas figuras entre algodones para este sprint final producto de las lesiones. Las más destacadas son el mediocampista Celso Borges y el central Alexis Gamboa, quien arrastra un mayor período de inactividad.

Alexis Gamboa, con un pie fuera del clásico

Según se dio a conocer en la primera emisión del pódcast Rojinegro querido, en el que participan los periodistas y encargados de prensa del club, Leonardo Medina y Daniel Sanabria, el pronóstico de Gamboa es reservado de cara al duelo con Saprissa del próximo domingo 19 de abril.

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“Sobre Alexis Gamboa, se mantiene en recuperación, no tenemos información de cuándo regresar”, manifestó Sanabria. El zaguero de 27 años sufrió un desgarro el pasado 17 de marzo, que lo obligó a abandonar la cancha al minuto 16 en el juego de vuelta de los cuartos de final de la serie que terminaron perdiendo ante LAFC en Concachampions.

Por lo que es un hecho que no estará disponible para enfrentar a Sporting FC en la próxima jornada y su presencia frente a la “S” peligra de forma concreta. Ese no es el caso de uno de los máximos referentes del liguismo.

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Panorama alentador en la Liga con Celso Borges

Sobre Celso Borges, Medina aclaró en el mismo envío que “tiene una pequeña molestia muscular, pero nada que lo vaya a sacar un tiempo extendido de competencia y estoy seguro de que estará para el clásico”.

Celso Borges alista su regreso contra Saprissa. (Foto: LDA)

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La preocupación por el volante de 37 años, que ya venía arrastrando molestias musculares, afloró cuando fue reemplazado por Rashir Parkins en los primeros minutos del reciente empate 1-1 con Guadalupe. Pero finalmente, podrá ser de la partida si así lo considera el entrenador, Óscar Ramírez.

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Lo mismo ocurre con otros dos nombres, que ya están listos para volver a ser convocados y tendrán rodaje si así lo dispone el “Machillo”: Jeison Lucumí, Kenneth Vargas. También estarán disponibles Joel Campbell y Creichel Pérez.

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