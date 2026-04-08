Alajuelense ya fue notificado con la noticia que pone en jaque al Machillo Ramírez para el partido con Saprissa: “Se pierde el clásico”

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado bajo la dirección de Machillo Ramírez, acumulando varios partidos sin conocer la victoria y fuera, por ahora, de los puestos de semifinales en el Clausura 2026.

En este contexto, el equipo rojinegro podría sufrir una baja importante de cara al clásico ante Saprissa.

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¿Cuál es la situación que complica a Machillo Ramírez antes del clásico contra Saprissa?

Se trata de un jugador que está en riesgo para enfrentar a los morados. La figura que podría perder Alajuelense para el Clásico ante Saprissa es Guillermo Villalobos, quien se encuentra al límite de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El jugador suma cuatro amonestaciones en el Clausura 2026, por lo que si recibe una más en el próximo encuentro frente a Sporting, quedaría automáticamente fuera del duelo ante el conjunto morado.

Guillermo Villalobos – Alajuelense

Desde una publicación en Fichafut fueron claros con el escenario en la previa del clásico: “En la previa del clásico nacional hay 6 jugadores entre los dos equipos que llegan a esta fecha con 4 amarillas y de recibir una más se pierden el clásico”.

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Las amarillas que ha recibido Guillermo Villalobos en el Torneo Clausura 2026

Guillermo Villalobos ha recibido 4 tarjetas amarillas en el Clausura 2026, acumulando amonestaciones en distintos compromisos del torneo.

Jornada 8 vs Saprissa (minuto 12’ )

(minuto ) Jornada 9 vs Puntarenas FC (minuto 42’ )

(minuto ) Jornada 12 vs Pérez Zeledón (minuto 55’ )

(minuto ) Jornada 13 vs Herediano (minuto 39’)

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¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense en el Torneo Clausura 2026?

Alajuelense al mando del Machillo Ramírez volverá a la acción el sábado 11 de abril, cuando visite a Sporting a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, que se disputará en el estadio Ernesto Rohrmoser.

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Datos claves

Guillermo Villalobos está al límite de suspensión con 4 tarjetas amarillas en el Clausura 2026 , por lo que podría perderse el Clásico.

con , por lo que podría perderse el Clásico. Si recibe una amarilla ante Sporting, no jugará contra Saprissa , lo que sería una baja sensible para Alajuelense.

, lo que sería una baja sensible para Alajuelense. Las amonestaciones del jugador llegaron ante Saprissa, Puntarenas FC, Pérez Zeledón y Herediano, reflejando su acumulación disciplinaria en el torneo.