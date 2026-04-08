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Jerry Bengtson separado: sale a la luz la verdad del impensado problema que vive el delantero en Olimpia

El delantero de Olimpia no está entrenando con el grupo. Fútbol Centroamérica conoció los detalles de su separación del resto del plantel.

José Rodas

Por José Rodas

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Jerry Bengtson previo a un encuentro de la Liga Nacional en Honduras. Foto: X Olimpia.
Jerry Bengtson previo a un encuentro de la Liga Nacional en Honduras. Foto: X Olimpia.

Durante los últimos días, Jerry Bengtson ha estado entrenando por separado en el Olimpia, tampoco apareció en la convocatoria del juego ante los Lobos de la UPNFM. Su ausencia no es precisamente por una lesión, ni molestias físicas.

Fútbol Centroamérica conoció la realidad que atraviesa el goleador del club Merengue que dirige el uruguayo Eduardo Espinel; aunque la decisión no la tomó el DT.

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La separación de Jerry Bengtson es una determinación de la directiva, esto debido a que el delantero se negó a viajar a New Orleans, Estados Unidos, donde el club disputó un amistoso ante Motagua.

Esa decisión del delantero trajo consecuencias y además de no aparecer en los terrenos de juego, Olimpia también le impuso una multa económica.

De momento, se desconoce si el atacante estará presente en el juego ante el Victoria, pero lo cierto es que en la previa se mantuvo al margen de la dinámica del grupo.

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Cabe señalar que Jerry Bengtson tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026. El delantero no atraviesa por su mejor momento y apenas suma una anotación en lo que va del torneo.

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