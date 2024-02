Alberth Elis se ha convertido en uno de los legionarios hondureños que más tiempo ha estado en Europa en los últimos años, a pesar de que en las dos últimas temporadas no la ha pasado bien con el Girondins Burdeos, no se rinde y busca afianzarse con la institución francesa.

Elis tuvo la oportunidad de fichar por el New England Revolution de la MLS, incluso los dos clubes habían llegado a un acuerdo, pero al final el delantero decidió quedarse en Europa, a pesar de que también le seducía la opción de volver a Estados Unidos, tal como lo dijo a Diario Diez

¿Es cierto que estuviste muy cerca de regresar a la MLS en este mercado?

“La verdad he tenido un par de propuestas para volver a la MLS, no voy a decir que es mentira porque sí han llegado. No se han concretado las cosas por diferentes motivos. Estoy feliz de estar en Burdeos y yo solo dejo mi futuro en manos de Dios”

¿Qué pasó con el New England Revolution?

“Ha habido más equipos que también han intentado que regrese a la MLS. Cada uno es libre de tomar las decisiones que uno quiera sin importar lo que los demás quieran. Yo volver a la MLS no lo veo como un retroceso”

Alberth Elis también habló del momento que vive con el equipo, en el que indicó que no la está pasando bien en lo colectivo, aunque tampoco se compara a lo que pasó en la campaña pasada, en la que sufrió en lo individual por las constantes lesiones.

¿Cómo estás viviendo esta temporada con el Burdeos?

“No ha sido fácil esta temporada para todo el equipo, pero esto es fútbol, estamos trabajando fuerte para tratar de mejorar en cada partido. El club es de mucha historia en Francia y no está acostumbrado a estar en segunda división. Vamos a buscar el ascenso; sin embargo, no está sencillo, eso sí, que mientras matemáticamente sea posible vamos a intentar”

¿Para ti está siendo la temporada más complicada?

“No, la más complicada sin duda para mí fue la pasada porque tuve lesiones, cambié de equipo a mitad de año, fue la primera vez que me pasaba, entonces, mis números fueron muy malos en goles y asistencias. Esta temporada la estoy tomando como un reto para poder regresar a mi mejor nivel, recuperar mis números, eso es lo que más importa al final”

