Alberth Elis ya se ha convertido en un tema de que hablar en cada mercado de transferencias y en este invernal del 2024 no ha sido la excepción, luego que recibiera una oferta de parte de la MLS para llevárselo y así dejar las filas del Girondins Burdeos de la Ligue 2.

El atacante hondureño recibió varias ofertas, pero la mejor fue del New England Revolution de la Major League Soccer, que puso en la mesa una oferta que aceptó el club francés, por lo que todo quedaba en la decisión del centroamericano.

Su respuesta

Según se dio a conocer por parte del entorno de Alberth Elis, este no habría aceptado la propuesta del equipo estadounidense, por lo que su prioridad será seguir con el Burdeos y así intentar pelear por el anhelado sueño del ascenso a la máxima categoría del futbol de Francia.

Según se conoció la razón de su descarte es que el tema económico no cumplió con sus expectativas, no se llegó a un acuerdo con el salario que iba a recibir, así como con las bonificaciones o premios que iba a tener durante la temporada.

La oferta

El New England Revolution había ofrecido 1.5 millones de dólares por la ficha del delantero hondureño, propuesta que aceptó el Burdeos, algo que no había sucedido en años anteriores cuando incluso le ofrecieron entre 4 y 5 millones, pero los franceses no quisieron.

Pero ahora la última decisión la tuvo Elis y tras varios días de estar analizando su futuro, prefirió no hacer cambios en su entorno y a pocas horas de que termine el mercado de pases se enfocará en la liga de Francia.

Por otra parte, con esto se cumplió el deseo del técnico español Albert Riera, quien había manifestado su deseo que Alberth Elis siguiera en el equipo y así contar con él en lo que queda de la campaña.

