Concacaf hunde más a Motagua y ratifica el castigo que lo pone mal ante toda Honduras tras ser echado por Cartaginés

Motagua no pudo remontar y Concacaf ha confirmado un castigo que lo deja mal parado ante toda Honduras. El Azul está en crisis.

Motagua no pudo conseguir su boleto a la Champions Cup de Concacaf.
Motagua no ve una, no solo la eliminación ante Cartaginés golpea a un club que llegó a la Copa Centroamericana con las ganas de avanzar a la Champions Cup de Concacaf 2026.

Javier López no pudo cumplir la tarea y Concacaf ha confirmado un castigo que hunde más al Ciclón ante los ojos de Honduras. Fue el único equipo que no pudo conseguir boleto, si lo hicieron Olimpia y Real España.

Motagua de mal a peor: confirmada la cantidad de dinero que dejó ir tras no clasificar a la Champions Cup de Concacaf

¿Qué castigo dio Concacaf a Motagua al ser eliminado de la Copa Centroamericana?

Concacaf actualizó su ranking de clubes y resulta que Motagua ha perdido -6 puntos, estos pueden aumentar aún más luego de la eliminación contra Cartaginés, ya que las dos derrotas y la goleada en el global (1-4) va a afertar en la siguiente renovación de la clasificación.

El Ciclón se ubica en la séptima posición del ranking y Real España puede pasarlo de llegar a la final de la Copa Centroamericana, el miércoles enfrentan a Xelajú con las ganas de estar en la fiesta grande.

Olimpia, máximo rival de Motagua, mete más sal a la herida. El León se ubica en la primera posición y aspira a ser campeón. Para ello tiene que vencer a Alajuelense en la otra semifinal.

De esta forma Javier López comienza a ser muy criticado en el Azul Profundo, en Liga Nacional no marcha bien y su participación en la Copa Centroamericana fue un fracaso.

Cortó una racha de varios años de Motagua siendo el único hondureño que había clasificado a la Champions Cup, desde 2023, los azules habían sido el gran representante catracho.

El ranking de Concacaf también golpea a Motagua.

