Mathías Vázquez recibe desde Honduras la noticia que nunca esperó tras firmar por el Cincinnati

Mathías Vázquez, jugador hondureño, dio su primer gran salto en su carrera el pasado 30 de enero al ser anunciado de forma oficial por el Cincinnati 2 de la MLS Next Pro.

El catracho sueña con jugar en la primera de Estados Unidos y llegó al club norteamericano en condición de préstamo del FC Motagua.

ver también “No existe”: Rambo de León sentencia de la peor forma a Jorge Benguché y en Olimpia no lo pueden creer

Ahora bien, pronto se esperan las primeras apariciones de Vázquez, pero antes se ha dado una noticia que ha sacudido a Honduras.

Y es que se trata del técnico que va dirigir a Mathías en su paso por Estados Unidos. Legión Catracha ha destcado que el DT será hondureño.

¿Quién es el técnico que va a dirigir a Mathías Vázquez?

“Hondureño que destaca en el fútbol estadounidense. Sammy Castellanos, técnico hondureño, es el DT del Cincinnati 2 de la MLS Next Pro.

Tras su buen paso por las academias de Chicago, Orlando y New York, ahora tendrá la oportunidad de oro de dirigir un equipo profesional”.

Publicidad

Publicidad

ver también Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

Vázquez, de 19 años, jugó un papel clave para Motagua en 2025, donde hizo 44 apariciones en todas las competiciones y 31 apariciones en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. “La Aguja” como se le conoce marcó un total de 11 goles .

Tweet placeholder

Publicidad

Comunicado oficial del nombramiento de Sammy Castellanos

Castellanos aporta a Cincinnati más de una década de experiencia en desarrollo juvenil y entrenamiento profesional. Recientemente, Castellanos se desempeñó como entrenador principal sub-18 de la Academia del Chicago Fire FC (2023-2025).

Publicidad

“Le damos la bienvenida a Sammy al FC Cincinnati”, dijo el gerente general Chris Albright. “Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de jugadores y seguirá construyendo nuestra base en ese nivel. Sammy es un líder experimentado con la capacidad de impulsar el excelente trabajo que se realizó antes de él”.

Publicidad

Antes de su paso por la Academia de Bomberos de Chicago, Castellanos ocupó diversos cargos en los New York Red Bulls. Recientemente, dirigió iniciativas juveniles para los Red Bulls como Director del Programa de Desarrollo Individual.

“Estoy agradecido por la oportunidad de formar parte de la organización del FC Cincinnati”, dijo Sammy Castellanos, entrenador principal del FC Cincinnati 2. “Me llena de energía la pasión de la ciudad por el fútbol y por este club, y me entusiasma contribuir a la comunidad ayudando a desarrollar la próxima generación de talentos para el FC Cincinnati. Mi familia y yo estamos deseando que Cincinnati sea nuestro hogar y estoy deseando ponerme a trabajar”.

Publicidad

Publicidad

De 2018 a 2022, Castellanos desempeñó diversos cargos con los Red Bulls, incluyendo el de entrenador principal de la selección sub-23 y entrenador asistente del entonces equipo de la USL Championship, New York Red Bulls II. Castellanos también ocupó varios puestos de entrenador principal en la Academia del Orlando City SC entre 2015 y 2017.

Además de su trabajo en el ecosistema de la Major League Soccer, Castellanos cuenta con experiencia como entrenador y jugador a nivel universitario. En 2017, Castellanos se unió al cuerpo técnico de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, de 2011 a 2013, fue entrenador asistente de su alma máter, la Universidad del Sur de Florida.

Publicidad

Castellanos jugó profesionalmente en la Primera División de Honduras de 2006 a 2009 con Deportes Savio y FC Motagua. Antes de su carrera profesional, Castellanos jugó a nivel universitario en la Universidad de Rutgers y el Sur de Florida.

Publicidad

En Rutgers (2002-03), jugó 32 partidos con los Scarlet Knights, donde anotó siete goles y dio seis asistencias. En dos temporadas con South Florida (2005-06), Castellanos participó en 37 partidos, anotando un total de cuatro goles y siete asistencias.

Publicidad

Castellanos posee una Licencia A-Juvenil de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y obtuvo su Licencia de Entrenador de Formación Elite en colaboración con la Major League Soccer y la Federación Francesa de Fútbol en 2022.