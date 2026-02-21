Es tendencia:
Fernando Palomo le dice a Yamil Bukele lo que pocos se animan sobre la suspensión de Iván Barton

El árbitro salvadoreño fue suspendido por la FESFUT debido a sus fallos arbitrales, por lo que Fernando Palomo se involucró.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El periodista se metió en la polémica.
Iván Barton fue suspendido por la Federación Salvadoreña de Fútbol a raíz de lo que fue su labor en el partido de la Liga Mayor entre Águila y Alianza. Desde ambos equipos se vieron perjudicados, por lo que Yamil Bukele, presidente de la FESFUT, decidió intervenir con esta decisión.

Justamente esta sanción de dos partidos para Barton llega en medio de las declaraciones que dio Bukele sobre la revisión del arbitraje. El dirigente de la Federación fue claro. Intentará llevar a cabo diferentes medidas para capacitar al arbitraje porque lo considera fuera de nivel.

Nuestro fútbol merece decisiones arbitrales a la altura de nuestra visión y de su gente. Como FESFUT, vamos a realizar una evaluación profunda del desempeño arbitral, acelerando la toma de medidas que nos permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia“, fue el mensaje del presidente.

Limpia en El Salvador: Bukele confirma una drástica decisión para llegar al Mundial 2030

Fernando Palomo se mete en la polémica y le habla a Yamil Bukele

El que no se guardó nada sobre esta situación que atraviesa el arbitraje del fútbol salvadoreño fue Fernando Palomo. El reconocido periodista fue tajante con un mensaje directo al presidente de la FESFUT.

Meterse con el arbitraje es meterse con el juego“, fue la oración que le dedicó el periodista de ESPN a Yamil Bukele. El salvadoreño considera que el reciente electo presidente de la Federación no está respetando el espíritu del juego.

En este caso, Yamil Bukele señaló y expuso a Iván Barton por sus decisiones técnicas dentro del terreno de juego, algo que no le pareció positivo al periodista salvadoreño.

