El inesperado motivo por el que Jesús Casas le diría que no a la Selección de Honduras y lo que pasa con Rui Jorge

Otro problema más para Francis Hernández en la Selección de Honduras. Pedro Troglio y Santi Deniano llegarán. El primero por su contrato en Banfield de Argentina y el segundo porque es buscado por un club de Inglaterra para que tome sus riendas.

Quedaban en la lista dos nombres, Jesús Casas y Rui Jorge, pero todo esto ha dado un giro inesperado según la información que da el periodista catracho Esteban Guerrero.

ver también No les bastó dejarlos sin Mundial 2026: Nicaragua amarga el nuevo proceso de Honduras con la noticia que nadie esperaba

La situación de Jesús Casas y Rui Jorge

Lo primero es que Jesús Casas tiene una oferta del Lion City de Singapur. El DT estaría en negociaciones y su nombre se podría ir borrando de la Selección de Honduras.

“En Singapur van por Casas. Según informa Deepanraj Ganesan, el Lion City Sailors está en negociaciones con el DT Español, Jesús Casas. Una de las opciones de “La H” es pretendida por el fútbol de Singapur”.

Tweet placeholder

Ahora bien, no todo sería malo, ya que Rui Jorge, el último candidato en salir, ha sido descartado por Angola, selección que lo pretendía.

Publicidad

Publicidad

“Según informes, Florent Ibengue sería el nuevo DT de Angola. Rui Jorge estaba esperando una propuesta del país africano”.

ver también “En cancha rival ojo”: Centroamérica impactada con la postura de Carlos Pavón en el caso de racismo entre Prestianni y Vinicius

Ya con la información, el único candidato sin opciones de trabajo es Jorge. Francis Hernández va a definir el técnico, pero las opciones que ha venido teniendo no se han concretado.

Publicidad

Tweet placeholder