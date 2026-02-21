Yamil Bukele lo confirma: Bolillo Gómez hace un sorpresivo pedido que puede perjudicar a La Selecta

La Selección de El Salvador intentará dejar atrás la mala imagen que mostró en el 2025, especialmente en las Eliminatorias Concacaf en las que cosechó cinco derrotas consecutivas tras haber iniciado su camino con una victoria contra Guatemala.

Para este 2026, Bolillo Gómez sorprendió a todos en La Selecta con una decisión que nadie se imaginaba. Ésta está vinculada a lo que serán los encuentros amistosos que disputará el seleccionado cuscatleco en los próximos meses.

El encargado de comunicar esta determinación fue Yamil Bukele. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol comentó que el Bolillo “pidió jugar con las islas para probar nuevos jugadores en marzo, no importando el ranking“.

El motivo por el que Bolillo Gómez pidió jugar ante selecciones de las islas

Y agregó el motivo de porqué se medirán contra selecciones de menor nivel: “Tenemos una planificación durante todo el año. Hay un recambio generacional que estamos tratando de iniciar. Lo que queremos es probar otros talentos y no agarrarlos cuando haya una Eliminatoria o Liga de Naciones“.

Esta postura de Bolillo Gómez puede perjudicar a la Selecta porque se cruzarán contra combinados que no llegan a las etapas finales de las competencias en Concacaf. Bajar la exigencia de los rivales podría afectar también al propio rendimiento.

Si bien buscarán organizar amistosos contra las islas, El Salvador tendrá su primera prueba del año el próximo 3 de marzo. Lo hará contra el Pachuca Select, un equipo que reúne futbolistas del primer equipo y algunos Sub-23.