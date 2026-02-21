Lo que Hernán Medford necesitaba: Saprissa lanza el anuncio de última hora que puede definir el clásico con Alajuelense

Hernán Medford está a tan solo un puñado de horas de volver a dirigir al Deportivo Saprissa en el escenario perfecto: un clásico en el Ricardo Saprissa Aymá ante Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque el histórico entrenador morado tiene un balance imponente frente a los manudos —apenas dos derrotas en 16 enfrentamientos desde el banquillo del Monstruo— no se puede ignorar que su equipo lleva más de un año sin poder quedarse con los tres puntos en este duelo que paraliza al país.

ver también Saprissa confirmó el regreso que toda la afición estaba esperando y así lo celebró Roberto Artavia: “Su gran esfuerzo…”

La última victoria tibaseña en el clásico fue el 3-0 de noviembre de 2024, con José Giacone como DT. Durante 2025 se enfrentaron ocho veces: cuatro triunfos rojinegros y cuatro empates. Ahora, con Medford de regreso, Saprissa buscará cortar esa racha.

Medford cuenta con un impulso clave

A exactamente cinco horas de que el balón comience a rodar por el verde césped de La Cueva, el club tibaseño lanzó el anuncio que el “Pelícano” estaba esperando escuchar: el estadio estará completamente lleno.

La Cueva se prepara para convertirse en una auténtica caldera morada que presione a los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez. “Atención: todas las entradas vendidas para el encuentro de esta noche. Llega temprano”, fue el mensaje oficial del club.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La afición promete jugar un papel determinante en esta noche de sábado, donde además será protagonista de un recibimiento a gran escala coordinado por la agrupación Cultura Saprissa. El mosaico aún no se revela, pero desde ya genera expectativa entre los seguidores morados.

Con la casa del Monstruo a reventar, Medford espera estirar su historial positivo frente a la Liga y dar un golpe fuerte en la pelea por la clasificación a la fase final del campeonato.

Publicidad

¿A qué hora se juega el clásico?

ver también “Fue un gran error”: desde Saprissa dicen lo que nadie se anima sobre Joel Campbell y su elección por Alajuelense

Saprissa y Alajuelense se enfrentarán a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) este sábado 21 de febrero, en un duelo correspondiente a la jornada 8 de la fase regular del Clausura 2026.