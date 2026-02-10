Es tendencia:
Honduras

Igualado con Alajuelense y por encima de Saprissa: a lo que se aferra Olimpia para remontar contra América en Concachampions

Olimpia está obligado a remontar ante el América en México si quiere seguir vivo en la Concachampions 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Olimpia se aferra a sus posibilidades de avanzar contra el América.
Olimpia se aferra a sus posibilidades de avanzar contra el América.

Olimpia se presenta el miércoles a las 7:00 de la noche en el estadio Ciudad de los Deportes con una misión, remontar contra el América el 1-2 de la ida.

El León se aferra a sus posibilidad y hay dos estadísticas que lo avalan para poder lograr una gesta que sería histórica para el fútbol de Centroamérica.

Olimpia se aferra a la remontada contra América

La primera lo tiene igualado con Alajuelense y Saprissa viene atrás. Son los equipos que pueden presumir de haberle ganado más veces a los mexicanos.

No es un dato menor que Olimpia le haya ganado en 10 ocasiones a rivales aztecas, al América incluido. Le sigue La Liga con la misma cantidad y tras de ellos los Morados con 8.

Olimpia junto a Alajuelense son los equipos que más han ganado contra rivales mexicanos. Foto: El Once.

Olimpia junto a Alajuelense son los equipos que más han ganado contra rivales mexicanos. Foto: El Once.

La cosa se pone aún mejor para las posibilidades de Olimpia cuando encontramos que las únicas dos veces que ha visitado al América, le ganó.

La primera en 1985 y la segunda en 2021. Ambas ocasiones derrotó a Las Águilas 0-1, un resultado que no le serviría para avanzar de ronda en esta edición.

Con estas dos estadísticas, Olimpia se aferra a una remontada histórica en el estadio Ciudad de los Deportes. Eduardo Espinel quiere ser el tercer técnico en derrota al América.

Publicidad
Las únicas dos veces que visitó México salió con triunfo. Foto: El Once.

Las únicas dos veces que visitó México salió con triunfo. Foto: El Once.

