¿Hay gol de visitante en la Concachampions 2026?

Esta semana se definen las primeras series de la fase inicial y el gol de visitante es algo a tener muy en cuenta.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

El gol de visitante en la Concachampions siempre es un tema importante.
En Concachampions hay una frase que aparece cada febrero como si fuera tradición: “Ojo con el gol de visitante”. Y no es humo. En la Copa de Campeones Concacaf 2026, el gol de visitante sigue existiendo y se usa como primer desempate en las series de ida y vuelta (Primera ronda, Octavos, Cuartos y Semifinales).

Por eso pasa lo de siempre: un equipo puede sentir que “va controlando” la eliminatoria hasta que recibe un gol en casa y de golpe la serie cambia por completo. Porque si el global termina igualado, ese tanto fuera de casa puede valer oro.

¿Cómo se define una serie si empatan en el global?

  1. Se suma el global: ida + vuelta. Si uno hace más, avanza.
  2. Si el global tras los 90′ de vuelta queda empatado, pasa el equipo con más goles como visitante (contando solo el tiempo reglamentario de ambos partidos).
  3. Si también empatan en goles de visitante, hay tiempo extra: se juegan dos períodos de 15 minutos.
  4. Si persiste el empate después de la prórroga, la serie se decide por tiros desde el punto penal.

Dato clave para evitar confusiones: en tiempo extra, el gol de visitante no tiene “valor añadido”. O sea: no hay “doble” ni nada raro en la prórroga.

Primera Ronda de Concachampions: partidos de esta semana

Martes 3 de febrero de 2026

Miércoles 4 de febrero de 2026

  • Xelajú MC vs. CF Monterrey (ida: 1-1)
  • Vancouver FC vs. Cruz Azul (ida: 0-3)
