¿Hay gol de visitante en la Concachampions 2026?

En Concachampions hay una frase que aparece cada febrero como si fuera tradición: “Ojo con el gol de visitante”. Y no es humo. En la Copa de Campeones Concacaf 2026, el gol de visitante sigue existiendo y se usa como primer desempate en las series de ida y vuelta (Primera ronda, Octavos, Cuartos y Semifinales).
Por eso pasa lo de siempre: un equipo puede sentir que “va controlando” la eliminatoria hasta que recibe un gol en casa y de golpe la serie cambia por completo. Porque si el global termina igualado, ese tanto fuera de casa puede valer oro.
¿Cómo se define una serie si empatan en el global?
- Se suma el global: ida + vuelta. Si uno hace más, avanza.
- Si el global tras los 90′ de vuelta queda empatado, pasa el equipo con más goles como visitante (contando solo el tiempo reglamentario de ambos partidos).
- Si también empatan en goles de visitante, hay tiempo extra: se juegan dos períodos de 15 minutos.
- Si persiste el empate después de la prórroga, la serie se decide por tiros desde el punto penal.
Dato clave para evitar confusiones: en tiempo extra, el gol de visitante no tiene “valor añadido”. O sea: no hay “doble” ni nada raro en la prórroga.
Primera Ronda de Concachampions: partidos de esta semana
Martes 3 de febrero de 2026
- Forge FC vs. Tigres UANL (ida: 0-0)
- Olimpia vs. América (ida: 1-2)
- San Diego FC vs. Pumas UNAM (ida: 4-1)
Miércoles 4 de febrero de 2026
- Xelajú MC vs. CF Monterrey (ida: 1-1)
- Vancouver FC vs. Cruz Azul (ida: 0-3)