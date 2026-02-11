La salida de Amir Murillo destapó todo: Samir Nasri destrozó a De Zerbi por su gestión en Olympique de Marsella

Olympique de Marsella vive horas sumamente convulsas. El punto de quiebre fue el destrato a Michael Amir Murillo por parte de Roberto De Zerbi, que decantó en la salida del panameño a Besiktas y destapó, según informó L’Équipe, las tensiones acumuladas en lo interno del vestuario con el técnico italiano.

El desenlace se veía venir: este martes, después de caer goleado 5-0 ante PSG el fin de semana, De Zerbi acordó su salida de la institución alegando que era la mejor solución para el club. La situación, observada desde lejos por Murillo, generó las críticas de un reconocido exfutbolista galo: Samir Nasri.

Samir Nasri destrozó al ex técnico de Michael Murillo

En diálogo con Canal+, Nasri atizó primero contra la directiva de Marsella: “Lo que me molesta es que el proyecto era de tres años. Contrataste a un entrenador por tres años, jugadores para este proyecto. Y ahora están buscando a un nuevo entrenador que seguramente no compartirá la filosofía de De Zerbi, que pedirá diez nuevos jugadores que no tienen nada que ver con los que ficharon. Estás empezando de cero otra vez”.

Y luego se metió de manera directa con la gestión del ex DT de Michael Amir Murillo: “Con De Zerbi, es como si un aficionado estuviera entrenando al equipo. Me parece extraño y lamentable este tipo de abandono por su parte. Estaba muy afectado por las derrotas. He trabajado con muchos entrenadores; el día de una derrota, se ven afectados, es normal, pero al día siguiente ya han pasado página”.

¿Qué sigue para Murillo en Besiktas?

El cambio de aires le vino bien al lateral canalero, quien ya debutó con Besiktas en el empate 2-2 ante Alanyaspor y este miércoles recibió los elogios de la Embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias Fonseca de Gianotti.

“Para nosotros tenerlo a él es un honor, es un jugador que representa todos los valores de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, su trayectoria; es un ejemplo para las nuevas generaciones, que sepan que se puede, que dándole y entrenando pueden llegar a un club tan importante como es el Besiktas“, expresó de Gianotti.

En el plano deportivo, Murillo se prepara para el duelo de este domingo contra un rival directo en la tabla: İstanbul Başakşehir FK, que está sexto y a 4 puntos de distancia de Besiktas en la Superliga turca.