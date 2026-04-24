Al lado de Mbappé y Vinicius: Kervin Arriaga se une a la élite en España y sorprende a Honduras

El mediocampista hondureño, Kervin Arriaga, sigue dando de qué hablar en el fútbol español. Tras jugar apenas 30 minutos en el triunfo del Levante 2-0 ante el Sevilla, su gran actuación le permitió ser incluido en el “11 Ideal de la Semana” de LaLiga.

Pese a que no inició el partido como titular, Arriaga aprovechó su tiempo en la cancha para dar una asistencia clave y demostrar su gran nivel. Gracias a esto, el sitio especializado SofaScore le otorgó una calificación de 7.9, una de las más altas de la jornada.

ver también De México a Honduras: la sorpresa que concretaría Francis Hernández y la relación con Dereck Moncada

Kervin Arriaga es el escudo de Mbappé y Vinicius

Lo más llamativo es que el originario de Puerto Cortés comparte este reconocimiento con figuras de talla mundial. En el equipo ideal de la fecha 33 aparecen nombres como:

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Nico González (Atlético de Madrid)

Iván Romero (Compañero de Arriaga en el Levante)

Arriaga ha logrado ganarse un puesto en el conjunto “Granota” a pesar de un inicio difícil por lesiones y una suspensión. En lo que va del torneo, el catracho ya suma 22 partidos, un gol y dos asistencias, consolidándose como una pieza importante para su equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Palma ya lo sabe: la rotunda decisión que tomó Sevilla con su fichaje y que sacude al Celtic

Con este reconocimiento, “El Misilito” confirma que está en su mejor momento en Europa y pone en alto el nombre de Honduras en una de las ligas más competitivas del planeta.