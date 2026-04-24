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Al lado de Mbappé y Vinicius: Kervin Arriaga se une a la élite en España y sorprende a Honduras

Kervin Arriaga tuvo una buena actuación en el último partido del Levante y ha sido puesto en la élite en España.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga aportó asistencia en la victoria de Levante y aparece en la élite.
© LevanteKervin Arriaga aportó asistencia en la victoria de Levante y aparece en la élite.

El mediocampista hondureño, Kervin Arriaga, sigue dando de qué hablar en el fútbol español. Tras jugar apenas 30 minutos en el triunfo del Levante 2-0 ante el Sevilla, su gran actuación le permitió ser incluido en el “11 Ideal de la Semana” de LaLiga.

Pese a que no inició el partido como titular, Arriaga aprovechó su tiempo en la cancha para dar una asistencia clave y demostrar su gran nivel. Gracias a esto, el sitio especializado SofaScore le otorgó una calificación de 7.9, una de las más altas de la jornada.

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Kervin Arriaga es el escudo de Mbappé y Vinicius

Lo más llamativo es que el originario de Puerto Cortés comparte este reconocimiento con figuras de talla mundial. En el equipo ideal de la fecha 33 aparecen nombres como:

Arriaga ha logrado ganarse un puesto en el conjunto “Granota” a pesar de un inicio difícil por lesiones y una suspensión. En lo que va del torneo, el catracho ya suma 22 partidos, un gol y dos asistencias, consolidándose como una pieza importante para su equipo.

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Con este reconocimiento, “El Misilito” confirma que está en su mejor momento en Europa y pone en alto el nombre de Honduras en una de las ligas más competitivas del planeta.

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