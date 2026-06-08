Jugó solo 12′ en Herediano y Jafet Soto lo limpió: Bairon Murcia revela el verdadero motivo de su salida

Murcia llegó a Herediano como una gran promesa tras brillar en San Carlos, pero casi no vio acción y terminó finiquitando su ligamen de manera prematura.

En junio de 2025, el Club Sport Herediano anunciaba la contratación de Bairon Murcia, un joven atacante que venía de ser una de las grandes revelaciones de la Liga Promérica jugando para la AD San Carlos.

La directiva comandada por Jafet Soto confió en su proyección a futuro y lo firmó por dos años, vinculándolo a la institución hasta mediados de 2027. Sin embargo, apenas 11 meses después de su arribo, se tomó la decisión de finiquitar el contrato.

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Un ciclo que duró un cuarto de hora

Lo más llamativo de esta situación es que ocurrió casi sin que el futbolista de 22 años tuviera oportunidades para demostrar su valía con el uniforme florense. Murcia apenas llegó a registrar 12 minutos de juego durante la primera fecha del torneo Apertura 2025.

Murcia jugó 12 minutos en un empate 0-0 ante Guadalupe (CS Herediano).

Luego de esa fugaz aparición, salió cedido a Guadalupe FC (equipo que a la postre terminaría descendiendo a la segunda división) para nunca más regresar a las instalaciones del estadio Carlos Alvarado.

“Fue un tema económico”

Ante el cierre de este extraño ciclo en la Ciudad de las Flores, Fútbol Centroamérica contactó al jugador para conocer su versión de los hechos y entender qué detonó su salida de la institución rojiamarilla.

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Murcia fue cedido a Guadalupe para el Clausura 2026 (Instagram).

“Lo único que puedo decir es que fue un tema económico”, confesó Bairon Murcia. A pesar de la ruptura del contrato que tenía vigencia por un año más, el ex San Carlos también aclaró que la separación se dio en buenos términos: “Pero arreglamos y todo bien”.

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¿Dónde jugará Bairon Murcia?

Tras quedar en condición de agente libre, Murcia no tardó en encontrar un nuevo destino fuera de Costa Rica. En las últimas horas, el reconocido periodista Kevin Jiménez adelantó el próximo paso en su carrera.

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“Bairon Murcia será nuevo jugador de Diriangén tras su salida de Herediano“, reportó Jiménez en sus redes sociales. De esta manera, el ex rojiamarillo reforzará las filas de uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol de Nicaragua. Quedará por ver si en territorio pinolero logra encontrar las oportunidades que le fueron tan esquivas durante su corto paso por Santa Bárbara.

En síntesis

Bairon Murcia firmó con Herediano hasta 2027, pero apenas disputó 12 minutos en el Apertura 2025 antes de ser cedido a Guadalupe FC y posteriormente desvinculado.

Según reveló el propio jugador de 22 años, la rescisión anticipada de su contrato con el equipo comandado por Jafet Soto se debió a un “tema económico”.

Murcia se convertirá en nuevo refuerzo del Cacique Diriangén, uno de los clubes más importantes de la primera división de Nicaragua.

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