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De México a Honduras: la sorpresa que concretaría Francis Hernández y la relación con Dereck Moncada

Francis Hernández es un pilar clave en los jugadores que va a tener Honduras en los próximos años. Se ha sumado uno más.

José Rodas

Por José Rodas

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Honduras sigue persiguiendo talentos por todos lados.
Honduras sigue persiguiendo talentos por todos lados.

El director deportivo, Francis Hernández, sigue trabajando duro para que no se le escape ningún talento joven durante su etapa en la Selección de Honduras.

Ya se ha reunido con varios jugadores para que puedan estar en las categorías menores y también en la mayor, donde todo aspirarían a llegar en su momento.

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Ahora ha surgido un nuevo nombre que pocos tenían en el radar y que en Fútbol Centroamérica, en conexión con Legión Catracha, han descubierto que es elegible para Honduras y que tiene relación con Dereck Moncada, ya que juega para el equipo que es dueño de su ficha: Necaxa. Moncada está cedido en el Inter de Bogotá de Colombia.

Se trata de Ovi Ronaldo González Mejía. El extremo derecho juega para el Necaxa Sub-14 de México y que desde las oficinas de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) han comenzado a tenerlo en el radar.

Este es Ovi Ronaldo González Mejía. Foto: Legión Catracha

Este es Ovi Ronaldo González Mejía. Foto: Legión Catracha

Ronaldo González, el jugador de sangre mexicana, puede representar a Honduras

En las informaciones que llegan sobre Ronaldo, dicen que es elegible para Honduras ya que su madre es originaria de Progreso, Yoro.

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El perfil del jugador ya figura en la plataforma oficial de la Liga MX, donde sus estadísticas comienzan a llamar la atención. En sus registros más recientes, el extremo suma:

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  • 3 partidos jugados.
  • 2 titularidades.
  • 150 minutos disputados de 180 posibles.
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Con este seguimiento cercano, Francis Hernández busca asegurar una pieza que podría ser clave para el futuro del ataque hondureño.

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