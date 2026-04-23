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Kervin Arriaga confirma la noticia que Levante más buscaba en España y Honduras se ilusiona

Después de dar una gran asistencia, Kervin Arriaga ha dado una de las mejores noticias al Levante de cara al cierre de temporada.

José Rodas

Por José Rodas

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Kervin Arriaga ha sido importante para el Levante.
© HondurasFútbolTVKervin Arriaga ha sido importante para el Levante.

Levante mantiene viva la esperanza de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, y lo ha hecho de la mano de una actuación determinante del hondureño Kervin Arriaga.

En un duelo directo por la supervivencia en LaLiga, el conjunto granota se impuso 2-0 al Sevilla, con el mediocampista catracho como protagonista inesperado en el tramo final.

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El impacto de Kervin Arriaga

Arriaga no fue de la partida inicial, ingresando al terreno de juego al minuto 63′ bajo una atmósfera de alta tensión en el Estadio Ciutat de València. Su entrada buscaba darle frescura y control al mediocampo, pero el “Misilito” terminó aportando mucho más que despliegue físico.

El partido se mantuvo abierto hasta los instantes finales, cuando Arriaga mostró su visión de juego. Al minuto 93′, el hondureño asistió de manera precisa a Iván Romero, quien no perdonó para sentenciar el 2-0 definitivo y desatar la locura en las gradas.

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Esta victoria no es un triunfo cualquiera; es oxígeno puro para un Levante que pelea jornada a jornada por evitar el descenso. Con este resultado ante un rival directo, la situación queda de la siguiente manera:

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  • Puntos actuales: el equipo se coloca a solo 2 puntos de la zona de salvación.
  • Calendario: restan 6 partidos (18 puntos en disputa) para definir el destino del club.
  • Momento clave: el desempeño de Arriaga refuerza su importancia en el esquema del equipo para el cierre de temporada.
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La gran incógnita ahora es si el impulso anímico de este “triunfazo” será suficiente para lograr la heroica. Con 18 puntos aún por jugarse, el Levante depende de sí mismo y del estado de gracia de jugadores como Arriaga, que parecen estar listos para asumir el liderato en los momentos de mayor presión.

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