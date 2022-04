El delantero hondureño Romell Quioto estuvo alejando de las canchas en las últimas semanas, luego que diera positivo de Covid-19 cuando estaba concentrado con la Selección de Honduras y que le impidió terminar la eliminatoria mundialista de la Concacaf, esto también mermó su participación con su club Montreal y fue hasta hoy que tuvo minutos.

El Romántico volvió a la actividad futbolística hoy ante el New York Red Bulls, luego que entrara en la convocatoria del partido de la sexta jornada de la Major League Soccer y su regreso no pudo ser de la mejor manera luego que marcara el gol con el que se lograron sumar los tres puntos y así seguir subiendo en la tabla de posiciones.

Quioto no fue parte de los once titulares debido a su falta de ritmo futbolístico pero al minuto 61, recibió la confianza del entrenador para que ingresara al terreno de juego y al 81, el hondureño se hizo presente en el marcador, cuando el portero rival Carlos Coronel se equivocó en salida, por lo que el catracho no desaprovechó y tras emprender una carrera se encaminó al marco e hizo el 2-1 final.

La celebración para el delantero centroamericano fue a lo grande, porque luego de seis encuentros disputados marcó su segundo gol en la actual temporada de la MLS. El atacante había disputado cuatro partidos en el certamen, solamente se había perdido el anterior tras haber resultado contagiado de coronavirus.

Por otra parte, con lo que respecta a su club Montreal, llegó a siete puntos y logró ascender al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia del Este, para la próxima jornada enfrentará al Vancouver, rival en el que serán locales y tratarán sacar provecho de esa condición.