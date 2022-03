El ex técnico de la selección de Panamá manifestó su alegría tras haber vuelto al país con el que clasificó a su quinto Mundial.

Bolillo Gómez, junto a su cuerpo técnico y jugadores, aterrizó a Panamá este miércoles en horas de la noche para afrontar su choque ante los canaleros este jueves. El regreso del entrenador colombiano, significó una escena emotiva, luego de haber hecho historia con La Roja de camino al Mundial de Rusia 2018.

"Para mí, venir a Panamá es alegría y acordarme de lindos momentos. Una alegría inmensa, con todo el cariño, agradecerles la bienvenida que me han dado y esperando volver aquí, tengo grandes amigos y poder disfrutar de la ciudad y de la gente de Panamá", expresó el técnico tras su llegada.

El cafetero también dijo que en el país, lo han hecho sentir importante por el buen recibimiento que le dieron aficionados y prensa. "Va a ser una emoción (volver al Rommel Fernández), desde ya estoy contento, ya me siento bien, en este país me trataron muy bien, aquí triunfé y me siento feliz", añadió.

Sin embargo, pese a la alegría de retornar a suelo panameño, dijo que no quiere regalar nada en este compromiso. "Nadie va a regalar nada, esto es serio, las selecciones son la representación de un país y hay que respetar a los demás países que están disputando también", manifestó.

Panamá enfrentará a Honduras esta noche en el Estadio Rommel Fernández para afrontar la fecha 12 de la eliminatoria de Concacaf. La Roja se está jugando su clasificación al Mundial y por su lado, La H ya se encuentra sin posibilidades de optar, como mínimo, por un boleto al repechaje hacia Qatar 2022.