Los medios de Panamá han lanzado comentarios sobre el mal momento de Honduras y eso no le gustó a Quioto.

Romell Quioto llegó a Honduras procedente de Canadá para unirse a la concentración de la Selección Nacional, de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, en el que se enfrentará a Panamá, México y Jamaica, para cerrar así su fatídico camino hacía Qatar 2022 donde se fracasó en estar en la pelea por el pase.

“Creo que las circunstancias han sido difíciles, pero lo importante es estar acá, dar la cara, así como en los buenos momentos, también en los malos. Nosotros vamos a tratar de sacar los nueve puntos y cerrar esto de la mejor manera, sabemos que hemos sufrido mucho y merecemos obtener buenos resultados”, dijo Quioto.

Por otra parte, el delantero catracho se mostró molesto por algunos comentarios de la prensa de Panamá, que han hablado acerca del mal momento que vive la H, en el que Romell Quioto manifestó que siempre se le ha mostrado respeto al cuadro canalero, por lo que él esperaría que esto fuera recíproco.

“Eso es lo piensan ellos y se les respeta, pero nosotros vamos a ir allá a realizar nuestro partido, sacar el resultado y cerrar esto de la mejor manera. Nosotros siempre le hemos tenido respeto a Panamá, no tenemos por qué hablar mal de ellos, creo que ellos deberían de respetarnos”, dijo de manera contundente el delantero.

“Al final uno está acá porque él (Hernán Darío Gómez) lo decide. He tenido bastantes viajes estos días de partidos y para mí hubiera sido fácil decir que estoy cansado, pero aquí estoy. He venido en buenos momentos y porque no venir ahora”, finalizó el Romántico.