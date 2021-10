El nivel de Roger Espinoza es cada vez más alto y los aficionados de Honduras quieren volverlo a ver con la Bicolor puesta. El mediocampista se retiró hace bastante tiempo atrás del combinado nacional y declaró que quería centrarse en la Major League Soccer para los últimos años de su carrera.

Luego de la victoria del Sporting KC por 2-1 frente al Seattle Sounders, en donde fue una de las grandes figuras, el legionario catracho salió a firmar autógrafos y se cruzó con un compatriota. El fanático le preguntó si regresaría a jugar unos encuentros más con la camiseta de la selección.

Pese a que no esperaba esa pregunta por parte del aficionado, Roger Espinoza le contestó sin vueltas y terminó con las ilusiones que podían tener los hondureños con su regreso para estas difíciles Eliminatorias Concacaf camino al Mundial de Qatar 2022: "No hermanito. Yo ya me retiré, ya tengo 35 años".

El mediocampista se había retirado en el 2017 por problemas con Jorge Luis Pinto y regresó para jugar el Hexagonal en el que terminaron cuartos. Su último encuentro con la Bicolor fue en el empate 1-1 ante Costa Rica, el 28 de marzo del 2017. Desde ahí decidió no continuar más para enfocarse en su carrera profesional.

Fabián Coito no se reunió con él para intentar convencerlo y hasta lo llegó a convocar en la lista preliminar de la Copa Oro 2021. El estratega uruguayo terminó dejándolo afuera y declaró en conferencia de prensa que iba a darle más lugar a los nuevos jugadores catrachos, dejando de lado a los experimentados. Bolillo Gómez tampoco lo tendrá en cuenta.